Après de longues et interminables années d’attente, c’est à l’occasion des Game Awards 2025 que Tomb Raider a finalement fait son retour tant désiré avec non pas un, mais bien deux jeux inédits à venir d’ici 2027. Dans le lot se trouve alors notamment Tomb Raider: Legacy of Atlantis, qui réimaginera une nouvelle fois les toutes premières aventures de Lara Croft sorties en 1996. Et si cette nouvelle a assurément fait le bonheur de bien des fans, l’un des créateurs du jeu original, lui, se montre un peu plus mesuré à ce sujet.

Le créateur de Tomb Raider réagit aux dernières annonces

Prenant la parole sur Bluesky suite à l’annonce de Legacy of Atlantis, Paul Douglas, co-créateur de Tomb Raider aux côtés de Toby Gard, a en effet déclaré qu’il aurait personnellement préféré « explorer de nouveaux mondes perdus plutôt qu’un autre remake / remaster / réimagination d’une chose qu’[ils ont] créée sous une intense pression dans les années 90 ». Car il est vrai que depuis 1996, le premier opus de la série a eu droit à de multiples versions, que ce soit en 2007 avec Tomb Raider Anniversary, ou en 2023 avec Tomb Raider 1-3 Remastered.

Pour autant, loin de vouloir jouer les troubles fêtes, Douglas ne cache tout de même pas un certain enthousiasme à l’idée de pouvoir replonger dans ces aventures qui ont forgé sa carrière il y a presque trois décennies, en témoigne la conclusion de son message : « Les dinosaures seront toujours cool, cela dit… ». Sans compter qu’il s’est ensuite rattrapé en affirmant que nous aurons finalement droit « au meilleur des deux mondes », ce qui fait bien sûr référence à l’annonce de Tomb Raider Catalyst qui, de son côté, nous contera une aventure inédite pour Lara Croft.

D’ailleurs, comme il l’ajoute ensuite dans un autre message : « J’ai vraiment hâte de découvrir ces deux nouveaux jeux. Visuellement, ils sont époustouflants, c’est quelque chose dont on ne pouvait que rêver il y a trente ans ». « Il faudra attendre pour voir si le gameplay et les sensations d’exploration et d’aventure qui en découlent sont à la hauteur », précise-t-il cependant. « Il y a besoin d’un nouveau Tomb Raider qui dépasse les 90 Metacritic après tout ce temps ». Legacy of Atlantis et/ou Catalyst y parviendront-ils ? Réponse dans les deux années à venir.

Source : Paul Douglas