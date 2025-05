Mais quand le prochain Tomb Raider va-t-il enfin être annoncé en bonne et due forme ? C’est la grande question que tous les fans se posent depuis déjà trois ans. En 2022, Crystal Dynamics prenait en effet officiellement la parole pour confirmer que le successeur de Shadow of the Tomb Raider était actuellement en développement, et qu’il sera conçu sous Unreal Engine 5. Et depuis ? C’est le silence radio le plus complet. Pas une information, pas une image, rien. Mais cela pourrait très prochainement changer.

Le prochain Tomb Raider annoncé très bientôt ?

C’est en tout cas ce que l’on peut espérer si l’on en croit les récents propos de NateTheHate sur X. Insider dont la réputation n’est plus à faire, ce dernier a en effet été interrogé par un internaute sur les potentielles annonces auxquelles on peut s’attendre à la Summer Game Fest. Ce dernier en profite alors pour mentionner plusieurs jeux, parmi lesquels le James Bond d’IO Interactive, The Wolf Among Us 2 et Tomb Raider. À NateTheHate de répondre : « Au moins l’un d’entre eux sera à la Summer Game Fest ». Lequel ? C’est un mystère.

Au vu du timing, il n’est cependant pas impossible que les prochaines aventures de Lara Croft soient concernées. Après tout, avec trois ans minimum de développement à son actif, le nouveau Tomb Raider devrait au moins être en mesure de nous proposer un joli trailer pour refaire parler de lui. Sans compter que nous fêterons déjà le trentième anniversaire de la franchise en 2026, et qu’il s’agirait d’une opportunité idéale pour Crystal Dynamics de relancer la machine de la communication. Voire même, pourquoi pas, de sortir le jeu.

Le futur de la saga reste à définir

Mais ne nous emballons pas trop non plus car à ce stade, le fait est que nous ne savons absolument rien de ce futur opus. La seule chose de confirmée à ce jour, c’est que celui-ci devrait réunifier les timelines entre les épisodes originaux et la trilogie reboot afin de proposer aux fans le meilleur des deux mondes. En attendant, il est heureusement toujours possible de se consoler en replongeant dans Tomb Raider 4-6 Remastered, qui réunit La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft et L’Ange des Ténèbres sur une seule et même galette.

Source : NateTheHate