Le retour de Lara Croft se fait cruellement attendre pour les fans les plus impatients, malgré les sorties des compilations Tomb Raider 1-3 Remastered et Tomb Raider 4-6 Remastered. Des amuse-bouches tout au plus qui ne peuvent pas remplacer de vraies nouveautés. Aux dernières nouvelles, le prochain jeu de Crystal Dynamics est encore en développement au sein du studio, tout comme le projet de série télévisée de Prime Video. Une adaptation qui piétine, mais qui pourrait avoir un coup de boost d'ici quelques semaines.

Du Game of Thrones dans la série live-action Tomb Raider ?

En l'espace de deux mois, Prime Video a mis fin à Cruel Intentions, mais surtout à La Roue du Temps, l'un de ses plus gros shows télévisés qui n'a pas atteint les attentes de la plateforme de streaming vidéo. Amazon a donc fait du ménage et il y a quelque temps, il a été suggéré que la série live-action Tomb Raider pourrait être annulée. Mais finalement, tout est bien qui finit bien puisque le projet devrait être terminé et donc diffusé sur le service SVOD à un moment donné. D'ailleurs, il y aurait d'excellentes nouvelles pour la série Prime Video et l'espoir est permis.

Selon un utilisateur de Reddit, la rumeur de Sophie Turner en Lara Croft serait vraie. Une actrice qui a été suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs au cours des huit saisons de Game of Thrones, où elle a joué le rôle de Sansa Stark. D'après cette personne, Daisy Ridley, alias Rey dans la dernière trilogie Star Wars, a été envisagée mais a dû se retirer pour diverses raisons, notamment personnelles et de planning.

Après avoir frôlé l'annulation, la série Tomb Raider serait sur le point de connaître une avancée considérable. Le tournage, qui pourrait passer par la Sicile, débuterait en juillet 2025 si l'on se fie aux leaks. Enfin, il semblerait que le script ait été révisé « considérablement » pour offrir un meilleur équilibre entre la Lara Croft « survivante » et la Lara Croft plus classique. L'idée étant, d'après ces rumeurs, d'avoir une aventurière « unifiée » pour tous les médias, sous-entendu pour la série Prime Video, les futurs jeux voire des films.

De Reine du Nord à pilleuse de tombes ?

Où en est l'adaptation Amazon Prime Video ?

À noter que ces informations sont à prendre avec une extrême précaution, d'autant que la rumeur de Sophie Turner en Lara Croft circulait déjà. C'est en effet le très sérieux Deadline qui avait révélé que l'actrice était en négociations pour obtenir le rôle principal. La jeune femme a même posté une photo d'elle qui montre une transformation physique qui pourrait avoir été réalisée en vue d'endosser ce rôle. Alors où en est la série Tomb Raider de Prime Video, maintenant que l'annulation semble écartée ?

Le partenariat entre la société productrice Story Kitchen et Amazon Prime Video ne semble pas avoir été rompu si l'on se réfère à un précédent article de Variety. « Nous sommes ravis de poursuivre notre incroyable voyage avec nos amis, nos collègues joueurs et nos partenaires d’Amazon MGM Studios. Nous sommes impatients de poursuivre notre objectif collectif de raconter de grandes histoires basées sur les meilleurs jeux de leur catégorie » a déclaré l'entreprise. De votre côté, avez-vous hâte d'avoir des nouvelles concrètes sur la série Tomb Raider ?

