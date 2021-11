Malgré des capacités techniques conséquentes pour l’époque, la 3DO Interactive Multiplayer figure parmi les bides vidéoludiques de la première moitié des années 90. La faute à un prix de vente exorbitant à sa sortie et à l’hégémonie de Nintendo et SEGA à l’époque. 25 ans après sa mort officielle, des passionnés montrent que la console de Trip Hawkins n’a pas montré tout ce qu’elle était capable de faire.

Le mythique Tomb Raider original est actuellement en train d’être porté sur 3DO. Et à l’heure où sont écrites ces lignes, une version jouable du projet est d’ores et déjà disponible. Comme l’indique la vidéo qui accompagne cette news, il est pour l’instant question d’une version démo "early alpha." Mais le travail abattu ici impressionne dès à présent.

Cette démo permet pour le moment de découvrir plusieurs environnements de Tomb Raider portés sur 3DO. Mais comme le montre la vidéo, le jeu souffre pour l’instant d’un framerate relativement bas. Le portage n’étant pas encore à un niveau de développement avancé, du travail d’optimisation reste à faire.

Tomb Raider sur 3DO, mais pas que

Pour info, ce portage inattendu de Tomb Raider a été réalisé dans le cadre de l’initiative OpenLara. OpenLara correspond à un moteur open source et cross-platform associé aux jeux Tomb Raider originaux. Et si cette démo 3DO est jouable sur une console d’époque, elle fonctionne aussi sur les émulateurs 3DO. Tout le monde n’ayant pas accès à la machine de The 3DO Company, cette solution permet à un plus grand nombre de joueurs de découvrir ce portage.

À noter également que le projet OpenLara n’a pas pour seul but de porter Tomber Raider sur 3DO. Des versions destinées à de nombreuses autres plates-formes sont également à des niveaux variés d’avancement. Les PS Vita, 3DS, Switch, Xbox et même Game Boy Advance sont par exemple concernées.

La 3DO, une machine au potentiel inexploité ?

Cela étant dit, il est intéressant de voir tourner sur 3DO un monument de la Saturn et de la PlayStation. Si son destin avait été moins tragique, la console de The 3DO Company aurait en effet été en confrontation directe (plus longuement) avec les consoles 32-bit de SEGA et Sony.

En effet, la production de la console de Trip Hawkins a été stoppée fin 1996. Comme les joueurs le savent bien, la guerre des consoles 32-bit ne faisait alors que commencer.

Le travail effectué par les personnes derrières OpenLara poussent en tout cas à se demander jusqu’à quel point aurait pu être poussée la 3DO. Même si elle était moins puissante que les autres 32-bit, son plein potentiel n’a jamais été exploité. Quels hits sortis sur Saturn et PlayStation auraient pu tourner convenablement dessus ? Les joueurs ne le sauront certainement jamais.

Que pensez-vous de ce projet de portage 3DO de Tomb Raider ? Vous impressionne-t-il ? Aimeriez-vous y jouer ? Avez-vous déjà joué sur une 3DO ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.