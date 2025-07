On ne va pas se mentir, le sujet de cet article ne faisait clairement pas partie de notre bingo. Alors même que le prochain opus de Tomb Raider tarde cruellement à se dévoiler, la franchise n’a pas manqué de faire parler d’elle au cours des derniers mois. En cause notamment : la sortie de Tomb Raider 4-6 Remastered, qui a permis aux joueurs de replonger dans une version modernisée des trois dernières aventures de Lara Croft chez Core Design. Et c’est là qu’arrive le choc, puisque l’une des personnalités clés de ces jeux a aujourd’hui été emprisonnée.

L’un des compositeurs de Tomb Raider emprisonné

Peter Connelly, compositeur émérite des musiques de Tomb Raider : La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft et L’Ange des Ténèbres, vient en effet d’être incarcéré par le gouvernement britannique pour fraude au crédit. D’après les informations révélées par le Service britannique de l’insolvabilité, le créateur aurait réussi à obtenir deux prêts pour ses activités professionnelles en 2020, alors même que le gouvernement en avait interdit le cumul à une époque où la pandémie de COVID-19 faisait rage.

Cette situation exceptionnelle, contournée frauduleusement par Connelly, aurait ainsi permis au compositeur d’obtenir un premier prêt de 22 000 £ auprès du gouvernement, puis un second prêt de 37 500 £ le mois suivant auprès d’une banque. Pire encore, il apparaît que Connelly aurait « délibérément gonflé » les résultats de son entreprise pour pouvoir obtenir encore plus d’argent. Il aurait alors déclaré avoir réalisé un chiffre d’affaires de 150 000 £ en 2019, alors que celui-ci s’élevait en réalité à 58 000 £ seulement.

Interrogé à ce propos par les autorités compétentes, Connelly aurait ainsi révélé que cet argent avait initialement pour but de financer un projet « important et potentiellement très lucratif » lié à la réinvention des musiques de la bande originale de Tomb Raider. Le projet en question, toutefois, serait finalement tombé à l’eau à cause de la pandémie, laissant le compositeur dans une situation délicate. Résultat : en août 2021, la société de Connelly était placée en liquidation judiciaire, ce qui nous a conduits aux événements relatés aujourd’hui.

Un choc pour les fans de Lara Croft

« Peter Connelly a ouvertement bafoué les règles du programme de prêts britannique, conçu pour soutenir les petites et moyennes entreprises pendant la pandémie » a notamment déclaré David Snasdell, enquêteur en chef du Service de l’insolvabilité. C’est pourquoi le compositeur de Tomb Raider s’est vu attribuer une peine de seize mois de prison par le tribunal de Durham, en plus d’écoper de six ans d’interdiction d’exercer son activité de chef d’entreprise. Et autant dire que pour les fans de Tomb Raider, il s’agit alors d’un sacré choc.

Il faut dire que Connelly est particulièrement apprécié de la communauté. D’une part pour tout ce qu’il a pu apporter à la franchise à travers ses talents musicaux, mais aussi d’autre part pour sa proximité avec les fans. Très actif sur les réseaux sociaux, le compositeur a par exemple récemment suivi les traces de Nathan McCree, compositeur des trois premiers opus de la série, en proposant une réorchestration de sa musique dans un album spécial baptisé Tomb Raider: The Dark Angel Symphony en 2019.

Outre son travail sur la bande originale de Tomb Raider, Connelly était toutefois également connu pour avoir participé à la composition et au sound design de jeux comme Watch Dogs, The Crew et South Park : L’Annale du Destin chez Ubisoft, ou encore plus récemment Dead Island 2 chez Dambuster Studios. Ses derniers travaux connus, néanmoins, resteront sa petite contribution aux deux remasters de Tomb Raider, pour lesquels il a notamment aidé à fournir certains fichiers audio.

Source : GOV.UK