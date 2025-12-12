La saga Tomb Raider entame un nouveau chapitre majeur. À l’occasion des dernières annonces autour de la licence, une information a particulièrement retenu l’attention des fans.

Les Game Awards ont été l’occasion de découvrir le remake du premier épisode de Tomb Raider, en plus du prochain épisode, à savoir Tomb Raider Catalyst. Dans la foulée, on a également appris qui serait l’interprète de la nouvelle Lara Croft en version originale.

Une nouvelle voix pour Lara dans Tomb Raider

C’est désormais officiel. Alix Wilton Regan devient la nouvelle incarnation de Lara Croft, personnage emblématique de la saga Tomb Raider. Un choix qui marque un tournant important pour la licence, tant l’héroïne est associée à des performances vocales fortes depuis plus de vingt ans. Pour de nombreux fans, cette annonce suscite autant de curiosité que d’enthousiasme.

Comédienne britannique reconnue dans le jeu vidéo, Alix Wilton Regan n’en est clairement pas à son coup d’essai. Sa voix est déjà familière aux joueurs, même si son nom n’est pas toujours immédiatement identifié. Elle s’est illustrée dans des productions majeures comme Cyberpunk 2077, Dragon Age: The Veilguard, The Outer Worlds 2, Borderlands 4 ou encore Lies of P: Overture. Des univers très différents, qui témoignent de sa polyvalence et de sa capacité à incarner des personnages complexes.

Une épisode pour 2027

Ce nouveau casting Tomb Raider laisse également entrevoir une continuité dans l’évolution du personnage. Lara Croft reste une figure forte et indépendante, mais son écriture met désormais davantage l’accent sur la narration, l’introspection et la crédibilité. Alix Wilton Regan pourrait ainsi apporter une sensibilité nouvelle, tout en respectant l’héritage du personnage. De quoi rassurer les fans les plus anciens ?

Pour rappel, cette nouvelle aventure Tomb Raider se déroulera après un cataclysme mythique ayant libéré d’anciens secrets et réveillé de mystérieuses forces gardiennes. Lara Croft y explorera le nord de l’Inde dans un épisode prévu pour 2027. Longtemps resté à l’abri des leaks visuels, le jeu n’avait jusque-là révélé que son nom et sa description, ce qui a permis de préserver la surprise. La cérémonie a ainsi offert un premier aperçu d’une Lara plus expérimentée, plus assurée, capable de se battre avec maîtrise et d’utiliser armes et grappin avec une aisance impressionnante, bien loin de la survivante encore fragile de la trilogie Survivor.

Source : IMDB