La licence Tomb Raider fait beaucoup parler d'elle en ce moment et l'aventurière fait que de se montrer. Et si on tenait enfin notre nouvelle Lara Croft avant même l'annonce officielle pressentie comme imminente ?

On sait qu’un nouveau Tomb Raider est en développement chez Crystal Dynamics, mais pour le moment les informations sont extrêmement maigres. On ne sait pas du tout ce que ça racontera, encore moins où l’aventurière posera ses valises. Pire que ça encore, on ne sait même pas à quoi ressemblera Lara. Tout ce qui a été dit, c’est que le prochain jeu devrait, d’une manière ou d’une autre, nous permettre de retrouver une Craft comme à « l’époque ». Une aventurière expérimentée et qui n’a pas froid aux yeux. Les développeurs l'ont dit, l’objectif est de donner sens à toutes les chronologies connues à ce jour dans le but de satisfaire tous les fans, ceux des années 90, 2000 et 2010. On a donc qu’une question : à quoi ressemblera Lara ? Et bien il est possible qu’en réalité, on le sache déjà plus ou moins…

A chaque Tomb Raider sa Lara Croft

Il existe autant de versions de Lara que d’arcs narratifs. Les aventures de la belle Anglaise peuvent se diviser en trois gros pans : les premiers jeux de Tomb Raider 1 à 6, le premier reboot de Crystal Dynamics dans les années 2000 avec Tomb Raider Legend, Anniversary et Underwolrd, puis la trilogie qui a vu le jour en 2013. À chaque fois, Lara change autant physiquement que psychologiquement, même si dans les grandes lignes, elle conserve ses marqueurs forts. On se demande donc légitimement à quoi ressemblera la prochaine Lara ? Il y a un moment déjà, Crystal Dynamics avait sorti un artwork d’une nouvelle Lara. Face à la réception relativement glaçante des joueurs, le studio avait expliqué (et tempéré) qu’il ne s’agissait pas de la vraie Lara du prochain jeu, mais plutôt d’une sorte « d’égérie unifiée » finalement, une image que l’on peut se faire de la Lara actuelle, un condensé de toutes les versions.

Bien plus musclée, pour ne pas dire qu’elle a les épaules carrées, cette nouvelle Lara n’a pas fait l’unanimité. Pourtant, tout porte à croire qu’elle se rapproche grandement à ce que l’on va avoir droit dans le prochain Tomb Raider. Pourquoi une telle réflexion ? Simplement parce qu’à défaut d’avoir le droit à sa nouvelle aventure, Lara Croft multiplie les apparitions à droite et à gauche et à chaque fois, elle a plus ou moins les mêmes traits. Ça commence à faire beaucoup, d’autant que dernièrement la licence est de plus en plus active.



Lara dans ses 6 premiers jeux, ici les remasters

Une série Tomb Raider sur Netflix canonique et qui change déjà beaucoup de choses

Tomb Raider a eu le droit à une série Netflix, prétendument canonique, tant pis pour les incohérences. Dans la série Lara est physiquement transformée, loin de la jeune femme de Shadows of the Tomb Raider. Elle apparaît beaucoup plus musclée et globalement imposante parfois. Sans parler de son tempérament de feu à des kilomètres de ce que l’on a connu avec la trilogie Survivor débutée en 2013. La direction artistique de la série y joue aussi pour beaucoup, mais accentue certainement des marqueurs importants de cette nouvelle version de Lara. Sa voix est également plus impactante, imposante dans sa version anglaise campée par la charismatique et talentueuse Hayley Atwell que tout le monde pressent pour revenir pour les jeux. On croise les doigts tant cette version de Lara, bien qu’elle divise, fonctionne bien dans l’ensemble.

Lara ne rigole pas dans la série Netflix, c'est clairement une femme d'action qui n'a pas froid aux yeux.

De nouveaux crossover qui présentent encore une Lara transformée

Outre la série Netflix, Tomb Raider est aussi présent dans plusieurs jeux vidéo. Tout récemment, la franchise a prévu de passer une tête dans un crossover avec Pinball FX avec deux tables de flipper aux couleurs de la licence. Là encore, la Lara que l’on voit partage des traits similaires avec celle de la série Netflix, mais aussi et surtout celle présentée sur l’artwork. Vêtements, carrure, visage, tout y est même si là encore, la direction artistique employée par le studio modifie quelque peu les traits.

Pour finir, c’est dans Dead by Daylight que Lara a prévu de passer une nouvelle fois. L’aventurière a déjà son propre personnage dans le célèbre jeu d’horreur asymétrique. Elle fait ainsi partie des survivantes jouables et dispose de ses propres capacités uniques. Seulement à l’époque, Lara ressemblait à celle de Tomb Raider 2013. La preuve ici justement que les crossover respectent tout de même certains traits caractéristiques des personnages qu’ils utilisent. Lara apparaît ici jeune, athlétique, mais plutôt mince et l’air un peu dépassée par les évènements.

Dead by Daylight a toutefois annoncé de nouveaux skins pour une Lara plus « classique », ainsi qu'un autre skin encore non annoncé (directement lié au prochain jeu peut-être ?) et là encore une fois on se rapproche de ce qui a été fait dans la série Netflix et Pinball FX. L’aventurière porte sa tenue iconique, celle qui a marqué les esprits en 96, mais physiquement encore une fois on retrouve les marqueurs de la “ nouvelle version de Lara “ : une femme plus mature, expérimentée et taillée.



Aperçu d'un des nouveaux skins Tomb Raider de Dead by Daylight

La nouvelle Lara du prochain Tomb Raider sous nos yeux depuis tout ce temps ?

Du coup, le doute est plus que permis. D’un côté, on peut toujours penser que tout le monde s’est employé à reproduire à peu de choses près le modèle de la Lara présenté sur l’artwork. Une “image” de l’aventurière qui pourrait être une version marketing "unifiée" finalement, celle que tout le monde utilisera désormais pour proposer sa version de Miss Croft en marquant l’esprit des consommateurs. Ou alors, il s’agirait tout simplement de la nouvelle Lara, celle que l’on retrouvera dans le prochain Tomb Raider. Elle synthétise plutôt bien toutes les versions d’elle-même et collerait à cette vision qu’à Crystal Dynamics de la suite. Une femme qui a de l'expérience, qui n’a plus vraiment peur de quoi que ce soit et qui est plus que jamais déterminée. Elle en impose physiquement, mais pas que. L'aventurière avec un grand A !

Un autre artwork officiel.

Une annonce devrait être imminente, tout s’accélère

On espère maintenant plus qu’une chose : des infos officielles. Pour le moment, à part théoriser comme ici ou jeter un œil aux quelques rumeurs ici et là en jouant à tous les crossovers possibles, on n’a rien de concret à se mettre sous la dent. On va donc encore patienter un petit peu en croisant les doigts pour que 2025 nous amène ce que l’on attend tous : un trailer et de vraies informations. Vu comment tout commence à s’accélérer autour de la licence, il serait étonnant de ne pas voir l’aventurière cette année, peut-être au Summer Game Fest en juin ?. D'autant plus lorsque l'on voit que Dead by Daylight se refuse encore à nous présenter l'un des deux skins prévu pour cet été, peut-être qu'il y a un lien avec une éventuelle annonce prochainement ? Ne vendons pas la peau du T-Rex avant de l’avoir tué, mais on a tout de même envie d’y croire.

Source : Tomb Raider site officiel, Dead by Daylight, Pinfall FX, X.com