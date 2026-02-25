L’actualité autour de Tomb Raider aura été relativement calme ces dernières années, mais une chose est sûre : cela s’accélère enfin plus que jamais en ce début d’année 2026. En effet, rien que ces dernières semaines, c’est au travers de la future série en approche sur Prime Video que Lara Croft n’a pas manqué de faire parler d’elle, grâce à de nombreuses photos issues du tournage avec Sophie Turner. Mais cette dernière ne sera pas la seule à incarner l’héroïne de Tomb Raider dans le futur, et c’est désormais au tour de l’actrice des jeux de prendre la parole.

Une nouvelle ère de Tomb Raider est en approche

En effet, après avoir été campée par Camilla Luddington entre 2013 et 2018, Lara Croft sera désormais interprétée par Alix Wilton Regan (Assassin’s Creed Origins, Cyberpunk 2077) dans les prochains jeux, qui mettront alors en scène une version plus âgée et aguerrie du personnage. Car oui, loin de l’aventurière en devenir qu’elle était dans la dernière trilogie, Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Catalyst mettront de nouveau en scène une aventurière accomplie, qui restera toutefois familière aux yeux des fans tout en marquant un nouveau départ pour la franchise.

C’est en tout cas ce qu’a assuré l’actrice lors d’une interview publiée sur la chaîne Press X to Continue, dans laquelle elle revient sur ce que nous réserve l’avenir de Tomb Raider. « Je pense vraiment que c’est un peu des deux », a-t-elle répondu au média lorsqu’il lui a été demandé si la nouvelle incarnation de Lara Croft sera familière aux fans, ou si elle marquera au contraire le début d’une nouvelle ère. « Et sincèrement, je ne dis pas ça pour être alambiquée. […] La phrase sur laquelle je travaille est : ‘Aucune Lara n’est laissée pour compte’ ».

« J’ai regardé toutes les performances », assure ainsi Wilton Regan. « Évidemment, j’ai tous les scripts, donc je sais où ça va mener. Je pense que toutes les Lara qui ont précédé apporteront également leur contribution tandis que nous entrons dans une nouvelle ère de Tomb Raider. Je pense sincèrement que les fans vont adorer ». Voilà qui a donc de quoi rassurer quant à l’avenir de la franchise, surtout après les dernières déclarations peu engageantes émises par l’un des producteurs de Shadow of the Tomb Raider.

Deux nouveaux opus sont en préparation

Pour rappel, Wilton Regan incarnera l’héroïne dans les deux prochains opus annoncés à l’occasion des Game Awards 2025. Dès cette année, les fans auront ainsi l’opportunité de la retrouver dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, le remake du premier opus en préparation du côté de chez Flying Wild Hog, tandis que l’aventure se prolongera ensuite en 2027 avec l’arrivée de Tomb Raider Catalyst, la prochaine entrée majeure de la licence. Et une chose est sûre : il nous tarde désormais de pouvoir en découvrir davantage sur chacun de ces projets.

Source : Press X to Continue