Il ne fait malheureusement pas bon d'être un studio appartenant à Embracer Group ces derniers temps. La situation au sein du géant suédois, qui a englouti un nombre de sociétés de jeux vidéo en un temps record, semble plus instable que jamais. Dernièrement, on a appris que l'entreprise était peut-être déjà en train de considérer la revente de Gearbox Entertainment, les développeurs de Borderlands. Cet été, Embracer a lancé « de multiples actions pour renforcer ses flux de trésorerie », avec une vague de licenciements qui a touché les équipes de Tomb Raider. Et malheureusement, une autre mauvaise nouvelle vient de tomber.

Un nouveau coup dur pour le studio de Tomb Raider

Un peu plus de trois mois après les premiers licenciements de Crystal Dynamics, Embracer Group fait encore le ménage. Dans un communiqué officiel, le studio annonce la mauvaise nouvelle et recense les postes qui ont fait les frais de la décision du géant suédois.

« Crystal Dynamics a pris la difficile décision de se séparer aujourd'hui de neuf employés du département marketing et d'un salarié du service informatique en raison d'une restructuration interne pour aligner le studio avec les besoins de la société. Nous travaillons directement avec le personnel touché pour leur apporter notre soutien ». Un nouveau coup dur pour les membres de la firme qui semblent constamment sur un siège éjectable. Au détour d'un tweet, Nick Edwards, qui fait partie des personnes licenciées, a laissé entendre qu'il y avait également des artistes 2D et des monteurs vidéo.

Le nouveau jeu Tomb Raider en danger ? Le message officiel ne le précise pas contrairement à la première fois. Compte tenu de la nature des postes supprimés, et hormis si les renvois d'artistes 2D se confirment, la conception de ce futur épisode ne semble effectivement pas menacée. Mais tout de même, le climat qui règne au sein de Crystal Dynamics doit être très difficile à gérer pour les développeurs. Malgré cela, le studio continuera de collaborer avec The Initiative pour sortir l'exclu Xbox Perfect Dark, et à œuvrer sur leur le jeu Tomb Raider sous Unreal Engine 5.

L'avenir de la licence au-delà du nouveau jeu sous Unreal Engine 5

En dehors du prochain titre, qui bénéficie de l'expertise du directeur de Days Gone, la licence revient petit à petit sur le devant de la scène. Le 14 février 2024, jour de la Saint-Valentin, vous pourrez offrir à votre moitié Tomb Raider 1, 2 & 3 Remastered. Une compilation remasterisée des trois premiers volets totalement cultes. Une annonce que personne n'avait vu venir et qui divise. Certains sont heureux de cette ressortie, quand d'autres déplorent la facilité en comparaison d'un Tomb Raider Anniversary (le remake de l'original) ou le rendu.

La franchise a également un avenir sur le petit écran avec une série d'animation Tomb Raider qui sera prochainement présentée. Elle fera partie du line-up du Netflix Drop 1. Un événement qui montrera les programmes animés de la plateforme dès le 27 septembre 2023. Les infos sur cette adaptation sont maigres, mais on sait qu'il y aura Zip (Allen Maldonado), Jonah Maiava (Earl Baylon) et Lara, doublée cette fois-ci par Hayley Atwell (Captain America, Mission Impossible 7...). Tasha Huo, scénariste sur The Witcher : L'Héritage du Sang est aux commandes de ce projet inédit.