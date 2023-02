La licence Tomb Raider risque encore de changer de mains. Selon les dernières rumeurs, Embracer Group, nouveau propriétaire de la franchise, aurait cédé les droits complets à Amazon pour la bagatelle de 600 millions de dollars. Si l’information doit encore être confirmée, un jeu depuis longtemps oublié refait surface. Annoncé lorsque la licence était encore sous le giron de Square Enix, Tomb Raider Reloaded est toujours vivant et le fait savoir.

Tomb Raider se met au roguelite

Tomb Raider Reloaded sortira pour la Saint-Valentin et l'anniversaire de Miss Croft, soit le 14 février 2023, sur iOS, Android et Netflix Games. Ce jeu mobile au concept original avait été annoncé en 2020 mais son avenir était incertain depuis l’obtention de la licence par Embracer Group. Cette nouvelle mise en bouche en attendant le prochain jeu sous Unreal Engine 5 se présente comme un roguelite où Lara Croft tentera d'obtenir un ancien artefact. Ce ne sera une mince affaire et les joueurs seront mis face à des salles qui changent constamment avec tout un tas de pièges et d’ennemis qui les attendent. Des puzzles, des armes et des capacités aléatoires seront également de la partie.

Les fans retrouveront des lieux emblématiques de la licence Tomb Raider comme le Monument de Saint Francis ou encore La Vallée Perdue. Quelques visages familiers feront une apparition dont Anaya Imanu et Werner Von Croy, l’ancien mentor de Lara Croft ou encore son majordome Winston qui a semble-t-il enfin réussi à sortir du frigo. Par ailleurs, il a été confirmé que l’aventurière sera doublée par Keeley Hawes, qui a déjà joué l’héroïne dans plusieurs jeux. Celles et ceux intéressés peuvent d’ores et déjà se pré-inscrire sur le Google Play Store, ce qui leur permettra d’obtenir un bonus exclusif : une version dorée des deux pistolets de Lara.

Dans l’actualité de la licence, une série Tomb Raider par Amazon Prime Video a été confirmée avec Phoebe Waller-Bridge aux commandes. Le géant américain verrait les choses en très grand pour cette nouvelle adaptation et prévoirait un projet aussi gros que sa série Le Seigneur des Anneaux et aussi fou que le MCU.