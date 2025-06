Le successeur de Shadow of the Tomb Raider se fait peut-être désirer depuis des années mais au moins, on ne peut pas dire que Crystal Dynamics et Embracer font preuve d’avarice envers les fans de Tomb Raider. Rien que depuis 2024, ce sont en effet deux compilations de jeux remastérisés et une série animée Netflix qui ont vu le jour, sans compter non plus les multiples crossovers et autres goodies exceptionnels qui ont pu être commercialisés ici et là. D’ailleurs, les collectionneurs seront alors probablement ravis d’apprendre qu’un nouvel objet collector est en approche.

Une nouvelle figurine collector pour Tomb Raider

En effet, en plus de rééditer les comics Tomb Raider en deux volumes colossaux de près de 900 pages chacun, Dark Horse vient tout juste d’annoncer qu’une nouvelle figurine allait prochainement entrer en production. Inspirée de La Légende de Lara Croft, la série Netflix diffusée en octobre 2024, elle met en scène l’aventurière dans l’une des tenues du show, armée d’un cimeterre, d’un piolet et de son désormais traditionnel arc. « Cette pièce de collection détaillée illustre la force, la détermination et le style de Lara », indique notamment l’éditeur.

D’une hauteur de 18 cm pour un diamètre de 15 cm, la figurine, qui pèse environ 1.81 kg, est entièrement réalisée en PVC avec des détails et des couleurs extrêmement fidèles à la série Tomb Raider. Elle est d’ailleurs dès maintenant disponible à la précommande sur le site de Dark Horse pour la somme de 60.67€, frais de port et taxes potentielles non compris. Quant à la date de livraison, l’éditeur estime que celle-ci arrivera dans la courant de l’année prochaine, entre avril et juin 2026 plus précisément.

Espérons que d’ici là, nous aurons alors eu droit à des nouvelles du prochain opus de Tomb Raider, ce qui pourrait bien être le cas si l’on en croit les dernières rumeurs du moment. D’ailleurs, il se pourrait également que la seconde saison de La Légende de Lara Croft, actuellement en production, soit diffusée d’ici la fin d’année 2025 sur Netflix. Pour rappel, celle-ci enverra l’héroïne à la recherche de masques africains Orisha au sombre pouvoir, et marquera alors notamment le retour de Sam Nishimura, la meilleure amie de Lara aperçue dans Tomb Raider (2013).

Source : Dark Horse