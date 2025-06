On vous en avait parlé l’an dernier : malgré les critiques plutôt tièdes autour de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, Netflix n’avait pas tiré un trait sur la série. À l’époque, une saison 2 était évoquée sans certitude, ce qui avait laissé les fans dans l’attente. Aujourd’hui, les choses semblent se préciser, avec une vraie date de sortie qui commence à circuler.

La série Netflix Tomb Raider revient

D’après un post relayé par le leaker @RinoTheBouncer sur X (ex-Twitter), la saison 2 de La Légende de Lara Croft serait prévue pour le mois d’octobre 2025. Une information issue d’un message supprimé sur Reddit, partagé par le compte spécialisé @infinityTRaider. Pour l’instant, Netflix n’a pas officialisé la nouvelle, mais plusieurs insiders s’accordent sur cette fenêtre de sortie. Une nouvelle qui devrait rassurer les fans, même les plus sceptiques.

Car oui, la série Tomb Raider avait divisé à sa sortie. D’un côté, certains avaient apprécié son style animé dynamique et sa volonté d’explorer l’univers récent de Lara Croft. De l’autre, beaucoup regrettaient un ton trop éloigné de l’esprit des jeux classiques. Malgré ces retours contrastés, la plateforme semble bien décidée à poursuivre l’aventure.

Un retour stratégique ?

L’arrivée d’une saison 2 sur Netflix s’inscrit dans un contexte plus large pour la licence Tomb Raider. Comme on avait pu le découvrir via de nouveaux leaks, un nouveau jeu principal, provisoirement intitulé Black Diamond, serait attendu pour mai 2026. Un film live action avec Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft serait également en préparation, avec un tournage prévu dès le mois de juillet. . Autant de productions qui laissent penser que Crystal Dynamics, Netflix et Amazon Games souhaitent harmoniser l’image de Lara Croft sur plusieurs supports.

Pour l’heure, la prudence reste de mise pour Tomb Raider : la date d’octobre n’est pas officielle, et aucune bande-annonce n’a encore été publiée. Mais pour les fans de la célèbre aventurière, ce retour en animation pourrait bien être l’un des temps forts de la fin d’année sur Netflix… si la promesse est tenue. Techniquement, les retours ont sans doute été pris en compte pour mieux répondre aux attentes des fans. L’objectif étant, bien sûr, de redresser la barre.

Source : RinoTheBouncer