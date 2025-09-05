Après avoir diffusé sa première saison en octobre 2024, Tomb Raider : La Légende de Lara Croft nous donne désormais rendez-vous en fin d’année pour sa seconde saison.

Décidément, les news pleuvent du côté de Tomb Raider cette semaine. Alors qu’Amazon MGM Studios vient tout juste de révéler les premières informations officielles sur la future série live de Phoebe Waller-Bridge, qui mettra en scène Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men) dans la peau de Lara Croft, c’est désormais à une autre adaptation de la franchise de refaire parler d’elle. En effet, un an après la diffusion de sa première saison, l’anime Netflix nous redonne rendez-vous très prochainement pour la sortie de sa deuxième saison… qui sera également la dernière.

Oui, vous avez bien lu. Tomb Raider : La Légende de Lara Croft n’ira pas au-delà de sa deuxième saison et se clôturera donc le 11 décembre 2025 sur Netflix. Pour cette dernière salve d’épisodes, l’héroïne de Crystal Dynamics, ici campée par Hayley Atwell (Mission Impossible, Captain America) se lancera alors sur les traces de mystérieux masques africains, accompagnée d’un personnage bien connu des joueurs de Tomb Raider (2013) : Sam Nishimura. De quoi marquer, au passage, l’arrivée de Karen Fukuhara (The Boys, The Callisto Protocol) au casting.

« Lorsque l’aventurière Lara Croft découvre les traces de masques africains Orisha volés, elle s’associe à sa meilleure amie Sam pour récupérer ces précieux artefacts. La nouvelle aventure palpitante de Lara l’emmène aux quatre coins du globe alors qu’elle s’enfonce dans les secrets cachés de l’histoire d’Orisha, esquivant les machinations d’un dangereux et énigmatique milliardaire qui veut les masques pour lui-même ; tout en découvrant que ces reliques renferment de sombres secrets et un pouvoir défiant toute logique. Un pouvoir qui, en réalité, pourrait bien être divin ». Synopsis de la saison 2 de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft

Bien sûr, Lara et Sam ne seront pas seules. Les personnages de Zip et Jonah, respectivement interprétés par Earl Baylon (Tomb Raider, Batman Arkham Shadow) et Allen Maldonado (Black-ish, The Last O.G.) seront eux aussi de retour, accompagnés par Eshu, un nouvel arrivant incarné par O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale, Presumed Innocent). Sans compter que La Légende de Lara Croft pourrait bien nous réserver d’autres surprises, les fans théorisant déjà l’idée que le fameux milliardaire du synopsis pourrait être Jacqueline Natla, l’antagoniste du jeu de 1996.

En route vers le prochain jeu ?

Car si l’arrêt de la série au bout de deux saisons en surprendra peut-être certains, rappelons tout de même que celle-ci avait seulement pour vocation de combler le gap narratif entre Shadow of the Tomb Raider et le prochain opus. De fait, si la présence de Natla se vérifie, cela confirmerait une fois de plus que l’unification entre les deux ères de la saga est maintenant achevée. Auquel cas, cela pourrait alors être le signe que des nouvelles sur la prochaine entrée majeure de Tomb Raider devrait être plus ou moins imminentes… On croise les doigts.

Source : Tomb Raider