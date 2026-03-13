Tomb Raider 1-3 Remastered reçoit une nouvelle mise à jour gratuite avec du contenu et des défis, mais c'est une grosse déception. Heureusement, il y a tout de même une excellente nouvelle pour certains fans.

Vous espériez une nouvelle compilation pour Tomb Raider Legends, Underworld et Anniversary ? Ou alors une amélioration graphique pour la première collection de remasters ? Éventuellement des skins tirés des autres épisodes de la licence ? Vous n'aurez rien de tout ça. Aspyr a enfin levé le voile sur la surprise que le studio nous tease depuis plusieurs jours et pour une bonne partie des joueurs c'est une déception, même si une partie de l'annonce est tout de même excellente pour certains fans.

Une grosse surprise pour la collection Tomb Raider 1-3 Remastered

Tomb Raider 1-3 Remastered a reçu une grosse mise à jour gratuite avec du nouveau contenu, mais clairement pas celui attendu. Il s'agit en réalité ici du Challenge Mode, repéré par des dataminers plus tôt dans l'année. Un mode de jeu vous permettant de contrôler différents paramètres pour rendre le jeu plus difficile et de jouer dans des niveaux personnalisés. Ajouter des ennemis, modifier leurs statistiques… un large éventail de modificateurs sont disponibles.

Cette mise à jour de Tomb Raider 1-3 Remastered vous permettra également de débloquer de nouveaux skins en accomplissant des défis. Une dizaine de costumes qui modifient l'apparence de Lara et ses compétences. On vous laissera libre de juger quant au design de ces costumes qui, malheureusement, ne sont même pas inspirés d'autres opus de la franchise. On pourra également déverrouiller une quinzaine de nouveaux succès et trophées, et on a toujours pas le droit au trophée platine sur PS5 en passant.

Les skins à débloquer dans le mode Challenge de Tomb Raider 1-3 Remastered

Une bonne nouvelle pour certains fans tout de même

Outre ce mode Challenge et ses costumes qui pourraient décevoir celles et ceux qui attendaient beaucoup plus, Tomb Raider 1-3 Remastered en a profité pour faire une autre annonce. Et cette fois, c'est une très bonne nouvelle. Le jeu quitte en effet son parc et sort sur iOS et Android, mais aussi et surtout sur Nintendo Switch 2. S'il était déjà disponible sur la Switch première du nom, il ne disposait pas encore de version améliorée pour la nouvelle console de Nintendo, c'est désormais chose faite.

Et ce sera globalement tout pour cette annonce de Tomb Raider. On suppose que la collection Tomb Raider 4-6 Remastered finira par avoir le même genre de contenu prochainement. Pour les vraies nouveautés, il faudra attendre d'avoir des nouvelles de Tomb Raider Legacy of Atlantis, le prochain gros épisode qui devrait voir le jour dans le courant de l'année normalement.

Source : Aspyr, TR officiel