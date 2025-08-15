Avis aux joueurs de Tomb Raider 4-6 Remastered, une nouvelle mise à jour et disponible avec tout un tas de cadeaux dans ses bagages. En prime, Aspyr offre même une surprise aux plus grands fans.

Alors que tout le monde attend des nouvelles du prochain Tomb Raider, toujours en développement chez Crystal Dynamics, les derniers jeux à être sortis se mettent encore à jour. La compilation de Tomb Raider 4-6 Remastered vient en effet de recevoir une nouvelle mise à jour pour ses trois jeux. Au menu, une pelletée de corrections de bugs, mais également des nouvelles fonctionnalités et même du contenu gratuit. On fait le tour.

Une nouvelle mise à jour pour Tomb Raider 4-6 Remastered

Lara Croft se fait attendre, mais les fans peuvent encore (re)découvrir les premiers voyages de l’aventurière. Cerise sur le gâteau, Aspyr continue de bichonner les derniers jeux en date en amenant de nouveaux correctifs, mais aussi du contenu gratuit. Dans ce patch 2 de Tomb Raider 4-6 Remastered tous les jeux reçoivent d’importants correctifs. Pour le coup il y en a tellement qu’on ne va pas tous les énumérer ici. On peut ainsi noter des corrections de bugs de collision ou de disparition de textures, une amélioration de l’IA de certains pnj de Tomb Raider 6, la rectification de problèmes purement graphiques (couleurs trop pétantes, lumière mal gérée, ombres ratées…) ou encore des solutions pour de nombreux blocages. On vous invite à consulter l’intégralité du patch note disponible sur le site officiel d’Aspyr pour avoir tous les détails concernant les modifications de ce patch 2 de Tomb Raider 4-6 Remastered.

© Core Design / Eidos Interactive et Aspyr Media.

Du contenu gratuit et de nouvelles fonctionnalités

En plus des correctifs, le patch 2 de Tomb Raider 4-6 Remastered ajoutent de nouvelles fonctionnalités et du contenu gratuit. On pourra ainsi retrouver de nouvelles options photo pour tous les jeux, mais également une nouvelle option permettant de changer le style de tresse dans TR 4 La Révélation Finale et TR 5 Chronicles. Le sixième épisode n’est pas laissé à l’abandon pour autant puisque le jeu recevra quant à lui deux nouvelles skins que vous pourrez équiper depuis les options.

Un cadeau à réclamer pour les fans de Tomb Raider

Enfin, Aspyr offre une nouvelle arme à tous les joueurs qui s'inscrivent sur le site Society of Raider. Des pistolets d’or peuvent en effet être réclamés après une petite manipulation pour s’inscrire sur le site. Society of Raider est une sorte de fan club officiel Tomb Raider qui permet d’avoir de temps en temps de petits goodies comme ici, mais aussi des infos exclusives et tout un tas d’autres bonus du genre sur la licence. On vous met ici la marche à suivre pour s’y inscrire et réclamer vos pistolets dorés. Notez que les pistolet ne sont pas disponibles dans TR 6.

Faites défiler vers la page « Rejoindre la Society of Raiders » depuis l'écran de sélection du jeu (après l'écran de TR 6 Angel of Darkness).

Cliquez sur le bouton « S'inscrire pour générer le code QR .»

Scannez le code QR pour accéder à la page d'inscription de tombraider.com. Inscrivez-vous sur le site.

Une fois l'inscription terminée, un écran « Succès ! » apparaîtra.

Lancez ensuite Tomb Raider 4 ou 5.

Une fois dans le jeu, accédez au menu Lunettes de soleil > Tenue pour activer ou désactiver les pistolets dorés.

Source : Aspyr