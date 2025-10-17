Alors que la cérémonie des Game Awards commence doucement mais sûrement à se profiler à l’horizon, une grande question demeure chez les fans de Tomb Raider : aura-t-on enfin l’occasion d’y découvrir le prochain opus en développement chez Crystal Dynamics ? Une chose est sûre : on l’espère. Mais en attendant, d’autres surprises liées à la licence nous attendent tout de même. Car en plus de préparer son retour sur Netflix pour le 11 décembre prochain, Lara Croft s’est offert une belle apparition surprise entre les mains de Third Editions.

La saga Tomb Raider décortiquée par Third Editions

En effet, la maison d’édition française a annoncé hier « Les Légendes de Tomb Raider : Sur la piste d’une icône », son nouvel ouvrage intégralement dédié aux aventures de Lara Croft. Écrit par Thomas Méreur, qui est également l’auteur de deux livres Assassin’s Creed chez Third Editions, celui-ci revient alors sur près de trente ans d’histoire, de la création du premier Tomb Raider entre les murs de Core Design à celle de Shadow of the Tomb Raider chez Eidos Montréal. De quoi découvrir de nombreux détails captivants en l’espace de 248 pages, donc.

« Lara Croft est une icône comme le jeu vidéo en connaît peu. En onze jeux principaux, elle aura connu la gloire d’un succès hors du commun, mais aussi des échecs et des tumultes incroyables. Cet ouvrage est une exploration inédite de la série Tomb Raider, pour révéler les coulisses de la création de ses jeux, mais aussi pour les comprendre et les analyser. C’est un véritable voyage dans un pan de l’histoire du jeu vidéo, des premiers pas d’une 3D bricolée par une poignée de développeurs de génie aux écrasants standards du AAA moderne ». À propos des « Légendes de Tomb Raider : Sur la piste d’une icône »

Désormais disponible à la vente, l’ouvrage est vendu au prix de 24.90€ en version Standard, et à celui de 11.99€ au format eBook. Notez toutefois qu’une version First Print est également disponible sur le site officiel de Third Editions, vendue au tarif de 29.90€. En plus du livre et de sa version numérique, celle-ci s’accompagne alors d’une superbe couverture exclusive réalisée par Gabriel Amalric, d’une jaquette réversible et d’un ex-libris également réalisé par ce dernier. De quoi en faire un objet de collection indispensable pour tous les fans de Tomb Raider, donc.

Source : Third Editions