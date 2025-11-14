Pour la troisième fois en l’espace de quelques mois, les créateurs de Tomb Raider annoncent être touchés par une vague de licenciements et nous donnent quelques nouvelles du jeu.

Un jour, peut-être, nous aurons enfin l’occasion de vous écrire quelques mots qui soient réellement positifs à l’égard de l’avenir de Tomb Raider. Malheureusement, ce ne sera toujours pas pour aujourd’hui. Au contraire. Car trois ans après avoir été officialisées par Crystal Dynamics à l’occasion d’une conférence dédiée à l’Unreal Engine 5, il semblerait que les prochaines aventures de Lara Croft ne soient toujours pas prêtes à se montrer. En cause notamment : le fait que ses créateurs traversent des temps particulièrement difficiles…

Crystal Dynamics annonce une troisième vague de licenciements

Pour la troisième fois en l’espace de quelques mois, Crystal Dynamics a en effet révélé devoir faire face à une nouvelle vague de licenciements, qui impacte cette fois-ci près de trente personnes supplémentaires au sein du studio. « Aujourd’hui, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de réorganiser les studios et les équipes », ont ainsi annoncé les développeurs de Tomb Raider hier soir sur LinkedIn. « En conséquence, nous nous sommes séparés d’un peu moins de 30 membres de l’équipe répartis au sein de divers départements et projets ».

« Crystal Dynamics remercie profondément toutes les personnes touchées pour leur incroyable talent, leur travail acharné et leur dévouement, qui ont contribué à façonner le studio à bien des égards. Nous nous engageons à vous offrir toutes nos ressources et notre soutien pendant cette transition ». Comme d’habitude, le communiqué en profite alors pour adresser un petit message aux joueurs, et notamment aux fans de Tomb Raider qui attendent depuis des années maintenant de savoir ce que leur réserve l’après-Shadow of the Tomb Raider.

« À nos joueurs, alors que les réalités de l’industrie continuent d’évoluer, nous avons fait ces choix douloureux afin d’optimiser le développement continu de notre jeu phare Tomb Raider, ainsi que pour façonner le reste du studio pour créer de nouveaux jeux à l’avenir » indique Crystal Dynamics. « Nous apprécions le soutien continu de nos joueurs, de nos collègues et de nos partenaires pendant cette transition, et nous sommes impatients de partager le nouveau travail incroyable de l’équipe avec le monde entier à l’avenir ».

Tomb Raider Embracer

Une année difficile pour le studio

En bref, rien de très réjouissant sous le soleil pour Crystal Dynamics donc, qui, avait déjà annoncé devoir se séparer de 17 employés en mars dernier, puis d’un nombre indéterminé d’employés supplémentaires peu après l’annulation de Perfect Dark par Microsoft cet été. À chaque fois, les nouvelles par rapport à Tomb Raider étaient alors les mêmes : le développement suit son cours et/ou n’est pas impacté. Ce qui n’empêche pas, pourtant, le jeu de continuer à briller par son absence après toutes ces années.

Et si nous avons, naturellement, une pensée émue pour tous les membres de Crystal Dynamics ayant perdu leur emploi ces derniers mois, nous espérons tout de même pouvoir enfin découvrir les premières informations sur le futur Tomb Raider prochainement. À l’occasion des Game Awards le 11 décembre prochain, par exemple. Après tout, cela semble être le moment idéal pour cela. Surtout quand on sait que la cérémonie sera diffusée en simultané sur Prime Video, et qu’Amazon est l’éditeur de ce nouvel opus… On croise les doigts.

Source : Crystal Dynamics