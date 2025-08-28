Il y a un peu moins de deux mois environ, Xbox connaissait une période particulièrement noire : licenciements en pagaille, annulations de jeux, fermetures et réorganisations de studios, la situation était profondément chaotique pour la firme de Redmond. Et parmi les équipes les plus touchées se trouvait alors The Initiative qui, en plus de voir le développement de Perfect Dark être annulé, s’est tout simplement retrouvé à devoir fermer ses portes. Une décision qui a aujourd’hui de lourdes conséquences sur les créateurs de Tomb Raider : Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics encore victime de licenciements

Car pour ceux qui l’ignoreraient encore, The Initiative n’était pas le seul studio à œuvrer sur le reboot des aventures de Joanna Dark. En 2021, Darrell Gallagher, qui a notamment travaillé sur Tomb Raider entre 2006 et 2016, décidait en effet de faire appel à ses anciens collègues de chez Crystal Dynamics pour leur prêter main forte dans une collaboration qui, selon certains bruits de couloir, ne se déroulait pas toujours au mieux. Aujourd’hui, tout le monde est toutefois logé à la même enseigne, comme vient tout juste de le révéler le studio californien sur LinkedIn.

« Aujourd’hui, nous avons pris la lourde décision de nous séparer d’un certain nombre de nos talentueux collègues en raison de l’évolution des conditions du business » peut-on lire sur le profil des créateurs de Tomb Raider dans un post publié hier. « Cette décision n’a pas été prise à la légère. Elle était cependant nécessaire pour assurer la santé à long terme de notre studio et de nos priorités créatives fondamentales dans un marché en constante évolution. Aux personnes touchées : nous reconnaissons et vous remercions pour votre travail acharné, votre talent et votre passion ».

Le communiqué ne révèle cependant pas le nombre d’employés touchés par cette nouvelle vague de licenciements, la troisième en l’espace de trois ans et la deuxième cette année. Crystal Dynamics ne précise d’ailleurs pas non plus si l’annulation de Perfect Dark est bel et bien la cause de l’événement même si, au vu de la situation, cela semble plus ou moins être une évidence. Il faut dire aussi que le studio de Tomb Raider ne se montre jamais très loquace sur la question, invoquant systématiquement les conditions actuelles du marché pour justifier sa décision.

Tomb Raider ne serait pas affecté

Et comme à chaque fois, Crystal Dynamics n’a d’ailleurs pas manqué de glisser un petit mot pour les fans de Tomb Raider afin de les rassurer autant que possible malgré la mauvaise nouvelle. « À nos équipes, nos joueurs et nos partenaires, nous vous remercions de votre soutien continu alors que nous construisons ensemble un avenir créatif, durable et résilient. Cela inclut le futur de Tomb Raider, qui demeure non affecté par cette décision ». Une sacrée chance, pourrait-on dire, même si les prochaines aventures de Lara Croft tardent pourtant toujours autant à se dévoiler.

Avec un peu de chance, cela ne devrait toutefois plus être qu’une question de temps avant que le nouvel opus, développé sous Unreal Engine 5, ne pointe enfin le bout de son nez. De récentes rumeurs évoquaient par exemple une annonce aux Game Awards 2025, pour une sortie potentielle au printemps 2026. Entre temps, Tomb Raider devrait également avoir droit à la saison 2 de La Légende de Lara Croft sur Netflix, mais aussi potentiellement à une nouvelle salve de remasters comprenant cette fois-ci les épisodes Legend, Anniversary et Underworld.

Source : Crystal Dynamics