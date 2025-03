Le prochain Tomb Raider se fait attendre, et on n'a toujours pas de nouvelle. Annoncé depuis 2022 comme étant en développement sous Unreal Engine 5, le jeu n’a plus donné signe de vie depuis. Désormais entre les mains d’Embracer et Amazon, qui en devient l’éditeur privilégié, la licence est réapparue grâce à deux collections de remasters qui faisaient revivre les premières aventures de l’aventurière. Mais pour le jeu phare développé par Crystal Dynamics, c’est le silence radio. Et alors que les fans guettent les moindres faits et gestes du studio, c’est une très mauvaise nouvelle qui vient d’être annoncée par ce dernier.

Le studio derrière Tomb Raider annonce une très mauvaise nouvelle

C’est une vraie catastrophe qui frappe toute l’industrie depuis des années. Des années d’après Covid vraiment compliquée. Les licenciements sont légion après l’explosion due à la pandémie, et malheureusement, Crystal Dynamics n’y échappe pas.

Le studio a annoncé sur ses réseaux sociaux s’être séparé d’un peu moins d’une vingtaine d’employés. Embracer avait déjà fait de très (trop) nombreuses coupes dans ses rangs, et désormais c’est le studio lui-même qui est touché deux ans après ses précédents licenciements.

17 talentueux collaborateurs ont ainsi été remerciés. Une décision qui n’a pas été prise à la légère comme le rapporte le studio, mais qui s’est malheureusement avérée «nécessaire pour mieux s'aligner sur les besoins actuels et la réussite future du studio » peut-on lire sur le communiqué. Le développeur de Tomb Raider précise que cette lourde décision « ne reflète ni le dévouement ni les compétences des personnes concernées. Nous sommes conscients de la douleur que cette décision représente pour elles et nous les soutenons en leur proposant des solutions de transition et en leur proposant des opportunités ».

Doit-on avoir peur pour la suite ?

L'entreprise précise que cette mauvaise nouvelle « ne change rien aux projets actuels », et donc par extension, au développement de Tomb Raider ou encore de Perfect Dark en partenariat avec The Initiative. Si l’on a bien envie de les croire, le manque de communication autour de la licence, l’environnement particulièrement tendu qui enveloppe toute l’industrie et le manque de communication n’aide pas vraiment à être rassuré. On peut tout relativiser en se disant que sur ses 4 dernières années, le studio a perdu moins de 30 employés. Cependant, ces nouvelles ne sont jamais bonnes et n'annoncent jamais rien de bon que ce soit pour les artistes, le studio, ou les joueurs.

Tomb Raider a tout intérêt à se montrer rapidement pour éteindre les craintes une bonne fois pour toutes. On croise les doigts pour 2025.