Alors que les fans sont en train de bouillir en attendant le remake Tomb Raider Legacy of Atlantis, leurs yeux sont rivés sur les moindres faits et gestes de la licence. Et il y a peu, il y en a eu. Alors que les comptes officiels s’amusent avec nos nerfs en semblant teaser quelque chose, comme le remaster de la trilogie Legend que tout le monde attend, c’est Tomb Raider Legend sur PS5 qui est mis à jour par surprise.

Tomb Raider Legend se met à jour sur PS5

Le jeu est en effet arrivé sur PS5 en 2024, notamment dans le catalogue des jeux PS Plus Premium, mais malheureusement il n’a pas eu l’effet escompté. Si Tomb Raider Anniversary est un vrai plaisir, bien qu’il ait vraiment besoin d’un remaster, pour Legend, c’était une autre histoire. C’est surtout la résolution qui a été pointée du doigt, cette dernière n’étant pas du tout aux standards. Le rendu était flou, les effets de lumière bavaient de toute part, donnant un effet blur déplaisant au possible. Mais c’est désormais chose résolue puisque le jeu a reçu une mise à jour surprise, et discrète, sur PS5 et ça améliore nettement son rendu.

Que change la mise à jour de Tomb Raider Legend sur PS5 ?

Les fans de Tomb Raider sont en tout cas très satisfaits. Après deux ans d’attente, tout le monde va enfin pouvoir profiter du jeu dans de bonnes conditions sur PS5. Cette mise à jour améliore la résolution et rend le jeu bien plus fin et retire l'effet de blur franchement gênant qu'il y avait auparavant. On n’est clairement pas sur un quelconque remaster encore une fois, mais c’est tout de même un sacré confort visuel en plus. On peut enfin profiter de Tomb Raider Legend comme il le mérite.

Quand sortira le remaster de la trilogie Legend ?

Mais si tout le monde semble heureux de la nouvelle, on ne peut pas s’empêcher d’attendre une nouvelle compilation. Les rumeurs enflent de plus en plus chaque semaine et certaines sources affirment que les jeux sont en développement actif depuis un moment. Il ne manque plus que Tomb Raider Legend, Anniversary et surtout Underworld pour boucler la boucle. Ce dernier épisode n’est d’ailleurs même pas jouable dans sa version d’origine sur nos consoles récentes. Pour le moment, les comptes officiels de la franchise feintent le teasing (ou teasent vraiment) et savent très bien que les amoureux de la saga sont en ébullition, mais aucune annonce ni indice officiel ne vient nous mettre la puce à l’oreille pour le moment.