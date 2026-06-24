Tomb Raider Legacy of Atlantis continue de vendre du rêve aux fans avec la diffusion d’un making-of revenant sur les dessous de la création des premiers niveaux du jeu.

Le silence entre l’annonce du jeu aux Game Awards 2025 et la présentation de son second trailer au dernier State of Play aura été des plus assourdissants, mais une chose est sûre : la communication autour de Tomb Raider Legacy of Atlantis semble bel et bien lancée. Previews, extraits de gameplay, interviews, making-of, le nouveau remake des premières aventures de Lara Croft n’en finit plus de faire parler de lui depuis quelques semaines, et une nouvelle vidéo tout juste diffusée vient encore une fois nous le prouver.

Tomb Raider Legacy of Atlantis dévoile sa réinterprétation du Pérou

Dévoilé ce lundi, le making-of « Reimagining Peru » s’intéresse, comme son nom l’indique, à la façon dont Flying Wild Hog et Crystal Dynamics ont réinterprété les niveaux emblématiques du Pérou dans Tomb Raider Legacy of Atlantis, avec l’idée d’offrir aux fans un véritable « retour aux sources ». Car même si Michal Kuk, directeur créatif du projet, insiste largement sur le fait que le titre « n’est pas un remake [mais] une réinvention », l’objectif reste tout de même de permettre aux joueurs de revivre les sensations qu’ils ont vécues il y a 20 et 30 ans.

« Ces endroits uniques qui vous ont marqués dans le premier jeu, vos premières découvertes, nous essayons de vous faire revivre votre joie de l’époque en vous les présentant de nouveau », explique Jeff Adams, directeur de l’expérience chez Crystal Dynamics. Pour ce faire, l’équipe n’a alors pas hésité à se replonger avec attention dans tout le travail réalisé sur Tomb Raider (1996) et Tomb Raider Anniversary, de sorte à pouvoir reproduire et étoffer l’ensemble à l’aide des possibilités offertes par les technologies modernes comme l’Unreal Engine 5.

Un monde perdu chargé d’histoire

« Tout se rapproche beaucoup du jeu original, mais avec notre réinterprétation », précise Maciej Nowak, lead level designer sur Tomb Raider Legacy of Atlantis. Par exemple, parmi les nouveautés que l’on peut s’attendre à retrouver, les développeurs évoquent notamment une plus forte narration environnementale, qui permettra d’enrichir l’histoire de ce monde inca perdu avec de nombreuses traces témoignant de la guerre qui a opposé le peuple de Vilcabamba aux armées de conquistadores espagnols.

« En explorant ces tunnels et ces caves, vous verrez des signes de lutte et de combat, ainsi que les pièges dans lesquels sont tombés les soldats espagnols » révèle Andrzej Kula, level designer sur le titre. Bien sûr, beaucoup d’éléments traduisant leur culture et leur façon de vivre seront également de la partie, de sorte à faire de Tomb Raider Legacy of Atlantis un titre aussi crédible que possible. Quand bien même celui-ci reste voué à être de la pure fiction, en témoigne le retour du T-Rex et des raptors dans la fameuse Vallée Perdue.

Voilà qui a déjà de quoi nous mettre l’eau à la bouche, donc, même si ce making-of se révèle plutôt avare en nouvelles images pour le jeu. Car en dehors d’un ou deux concepts arts inédits, aucune séquence supplémentaire n’est à noter au cours de la vidéo, qui se contente de reprendre les mêmes extraits que ces dernières semaines. Mais Tomb Raider Legacy of Atlantis étant prévu pour le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, ses créateurs ont encore largement le temps de nous en montrer davantage à son sujet.

Source : Flying Wild Hog