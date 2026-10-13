À en croire de nouvelles fuites, la version PS5 de Tomb Raider Legacy of Atlantis pourrait partir avec un sacré avantage sur ses concurrentes pour les amateurs de jeux physiques.

Ces dernières années, les motifs de guerre entre les éditeurs et leur communauté n’ont assurément pas manqué. Et parmi les litiges les plus récurrents se trouve notamment la propension de certains à sortir des versions physiques incomplètes de leurs jeux, qui nécessitent alors un téléchargement pour pouvoir être lancés. En pleine polémique suite à l’abandon du physique à venir chez PlayStation à l’horizon 2028, il apparaît toutefois que la version PS5 de Tomb Raider Legacy of Atlantis pourrait partir avec un véritable avantage face à ses concurrentes.

Un gros avantage pour la version PS5 de Tomb Raider Legacy of Atlantis ?

C’est en tout cas ce que semble nous apprendre le leak des jaquettes du jeu, perpétré par un certain Joe sur X. Images à l’appui, ce dernier a en effet révélé les jaquettes du prochain Tomb Raider sur PS5, Xbox Series X et Nintendo Switch 2, qui apparaissent somme toute plutôt classiques à première vue. Mais un détail n’a toutefois pas échappé à l’œil avisé de certains internautes. À savoir, en l’occurrence, le fait que la version PS5 de Legacy of Atlantis semble être la seule à contenir l’intégralité du jeu sur la galette.

C’est tout du moins ce que l’on peut déduire de l’absence de la mention « Téléchargement requis », ouvertement visible sur la jaquette des versions Xbox Series X et Nintendo Switch 2 ; en sachant que cette dernière semble être vouée à prendre la forme d’une carte-clé. Si l’information se confirme, cela pourrait donc faire de la version PS5 de Tomb Raider Legacy of Atlantis la version la plus intéressante à avoir, en particulier pour les collectionneurs et les défenseurs du format physique à l’épreuve des téléchargements.

Alerte rumeur, on ne s'emballe pas

Maintenant, précisons tout de même que tout ceci reste évidemment à prendre avec d’énormes pincettes. D’abord parce que rien ne permet d’étayer totalement la crédibilité de la source en question, mais aussi parce qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite à ce sujet par les créateurs de Tomb Raider. D’ailleurs, le leakeur lui-même précise qu’il n’est « pas certain que ces visuels seront ceux du jeu officiel », bien que tout lui porte à croire que cela « le sera très probablement ». En attendant, on garde le recul nécessaire, donc.

Source : X