Les trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis ont été dévoilés à cause d'une fuite massive de données provenant de Steam. On y découvre même des choses inédites qui ne sont pas présentes dans le jeu d'origine.
La liste des trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis a leaké suite à une fuite importante de données Steam. Les chasseurs de platine et autres 100 % seront certainement ravis de pouvoir découvrir ce qui les attend, mais ça regorge de spoilers. Une chose est sûre en tout cas, si le jeu promet d'être fidèle à l'œuvre originale, il prévoit aussi d'ajouter des choses complètement inédites qui pourraient même suggérer des changements dans la narration.
SPOILERS. Inutile de dire que la liste des trophées va évidemment spoiler le jeu, dont certaines choses inédites.
Les trophées et succès de Legacy of Atlantis ont fuité
Tomb Raider Legacy of Atlantis ne sera disponible que le 12 février 2027 sur Xbox Series, PS5 et PC, mais ses trophées ont d'ores et déjà leaké. Remake oblige, on retrouve forcément des mentions à chaque région que Lara visitera et que l'on connaît très bien. Le Pérou, la Grèce, l'Égypte et bien entendu l'Île Perdue. Mais cette liste cache également une très grosse surprise encore non annoncée. Certains trophées dont en effet référence au fameux manoir des Croft qui servait d'espace de tutoriel à l'époque. Ici, il devrait en revanche avoir une tout autre importance puisqu'un trophée nous demande de repousser une attaque de mercenaires.
Tomb Raider Legacy of Atlantis va donc nous proposer des séquences inédites. Dans le premier Tomb Raider, il n'y a en effet aucun assaut du manoir. Il y a en revanche plusieurs attaques du manoir dans la franchise, notamment à la fin de Tomb Raider 2 ou encore dans Tomb Raider Underworld. Pour le reste, des succès nous demandent de ramasser tous les collectibles du jeu, les pièces d'armes, les recettes d'artisanat ou encore d'affronter certaines créatures spécifiques comme le T-Rex, un crocodile ou encore un guépard.
La liste complète des trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis
Tant que la traduction française officielle n'a pas été dévoilée, nous avons préféré laisser le nom des trophées intact en version anglaise. Leur description a toutefois été traduite par nos soins.
- Master of Tomb Raider Legacy of Atlantis : obtenir tous les trophées du jeu
- Pierogi : ramasser une quantité démesurée de pommes de terre
- Croft Happens! : fabriquer n'importe quel objet
- Breathtaking : mourir par asphyxie
- YOLO Tactics : foncer dans une série de pièges sans réfléchir
- Crocodile Tears : crever le faux prédateur de la piscine
- Thirty Seconds of Fame : rater un saut et mourir dans les 30 secondes après le chargement d'une sauvegarde
- Dressed To Kill : débloquer toutes les tenues
- Mine, All Mine! : posséder simultanément toutes les pièces d'arme et toutes les recettes
- Higher Calling : atteindre le sommet de l'église
- Flatlined : mourir écrasé par un rocher roulant
- Water You Doing? : tomber dans l'eau depuis le point le plus haut possible
- Bookworm : trouver tous les documents du jeu
- Worth Your Weight : se transformer en or
- Finders Keepers : récupérer tous les artefacts du jeu
- Reliculous : récupérer toutes les reliques du jeu
- The Curator : scanner tous les objets de lore
- Dino-Sore : tuer le T-Rex
- Double Trouble : tuer les Centaures jumeaux
- Gone in a Flesh : tuer l'Abomination
- Me, Myself, and Bye : tuer le Doppelgänger
- Atlantean Legacy Lost : tuer Natla
- AirCROFT incoming : tuer l'Atlante ailé
- After a While Crocodile! : tuer le crocodile
- Top of the Food Chain : tuer le léopard
- Wojtek the (un)friendly Bear : rencontrer l'ours
- Gallery of Shadows : atteindre l'atelier secret de Lara au manoir Croft
- Be Water : résoudre le verrou de l'eau de la boîte ashokane
- Earth to Lara : résoudre le verrou de la terre
- Air Apparent : résoudre le verrou de l'air
- Trial by Fire : résoudre le verrou du feu
- Housecleaning : repousser entièrement l'assaut des mercenaires au manoir Croft
- Slayer I : battre le T-Rex sans mourir
- Slayer II : battre les Centaures jumeaux sans mourir
- Slayer III : battre l'Abomination sans mourir
- Slayer IV : battre Natla sans mourir
- Weapon Master I : débloquer le fusil à pompe
- Weapon Master II : débloquer les SMG jumelés
- Weapon Master III : débloquer le fusil d'assaut
- Peru Artifacts : récupérer tous les artefacts du Pérou
- Greece Artifacts : récupérer tous les artefacts de Grèce
- Egypt Artifacts : récupérer tous les artefacts d'Égypte
- Lost Island Artifacts : récupérer tous les artefacts de l'Île perdue
- Peru Relics : récupérer toutes les reliques du Pérou
- Greece Relics : récupérer toutes les reliques de Grèce
- Egypt Relics : récupérer toutes les reliques d'Égypte
- Lost Island Relics : récupérer toutes les reliques de l'Île perdue
- Iron Raider in Peru : terminer le Pérou sans mourir
- Iron Raider in Greece : terminer la Grèce sans mourir
- Iron Raider in Egypt : terminer l'Égypte sans mourir
- Iron Raider in Lost Island : terminer l'Île perdue sans mourir
- Easy Game : terminer le jeu en Facile
- Medium Game : terminer le jeu en Moyen
- Hard Game : terminer le jeu en Difficile