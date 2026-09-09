Les trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis ont été dévoilés à cause d'une fuite massive de données provenant de Steam. On y découvre même des choses inédites qui ne sont pas présentes dans le jeu d'origine.

La liste des trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis a leaké suite à une fuite importante de données Steam. Les chasseurs de platine et autres 100 % seront certainement ravis de pouvoir découvrir ce qui les attend, mais ça regorge de spoilers. Une chose est sûre en tout cas, si le jeu promet d'être fidèle à l'œuvre originale, il prévoit aussi d'ajouter des choses complètement inédites qui pourraient même suggérer des changements dans la narration.

SPOILERS. Inutile de dire que la liste des trophées va évidemment spoiler le jeu, dont certaines choses inédites.

Les trophées et succès de Legacy of Atlantis ont fuité

Tomb Raider Legacy of Atlantis ne sera disponible que le 12 février 2027 sur Xbox Series, PS5 et PC, mais ses trophées ont d'ores et déjà leaké. Remake oblige, on retrouve forcément des mentions à chaque région que Lara visitera et que l'on connaît très bien. Le Pérou, la Grèce, l'Égypte et bien entendu l'Île Perdue. Mais cette liste cache également une très grosse surprise encore non annoncée. Certains trophées dont en effet référence au fameux manoir des Croft qui servait d'espace de tutoriel à l'époque. Ici, il devrait en revanche avoir une tout autre importance puisqu'un trophée nous demande de repousser une attaque de mercenaires.

Tomb Raider Legacy of Atlantis va donc nous proposer des séquences inédites. Dans le premier Tomb Raider, il n'y a en effet aucun assaut du manoir. Il y a en revanche plusieurs attaques du manoir dans la franchise, notamment à la fin de Tomb Raider 2 ou encore dans Tomb Raider Underworld. Pour le reste, des succès nous demandent de ramasser tous les collectibles du jeu, les pièces d'armes, les recettes d'artisanat ou encore d'affronter certaines créatures spécifiques comme le T-Rex, un crocodile ou encore un guépard.

La liste complète des trophées et succès de Tomb Raider Legacy of Atlantis

Tant que la traduction française officielle n'a pas été dévoilée, nous avons préféré laisser le nom des trophées intact en version anglaise. Leur description a toutefois été traduite par nos soins.