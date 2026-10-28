À l’occasion des 30 ans de la franchise, un nouveau trailer de Tomb Raider Legacy of Atlantis a été diffusé lors du MCM Comic Con London, et c’est tout ce que les fans voulaient.

Ce week-end, Tomb Raider célébrait officiellement son trentième anniversaire. Oui, cela fait maintenant trois belles décennies que Lara Croft a fait son arrivée dans l’industrie du jeu vidéo, marquant au passage d’une empreinte indélébile le monde de la pop-culture. Et à moins de quatre mois de la sortie de Tomb Raider Legacy of Atlantis, nouvelle réinvention du jeu fondateur de 1996, Crystal Dynamics et Flying Wild Hog ne pouvaient décemment pas passer à côté de l’opportunité d’offrir aux fans un nouvel aperçu très attendu du jeu.

Tomb Raider Legacy of Atlantis s’offre un nouveau trailer

À l’occasion de leur passage au MCM Comic Con London, les créateurs du jeu nous ont ainsi dévoilé un nouveau teaser trailer de ce qui nous y attend, avec de nouveaux extraits issus des niveaux grecs et égyptiens de Legacy of Atlantis. Et cela ne fait désormais plus aucun doute : c’est précisément ce que les fans de Tomb Raider attendaient, en particulier pour ceux présents aux côtés de Lara depuis ses débuts. Car après la trilogie reboot, cela se confirme plus que jamais : l’héroïne va enfin retrouver tout le flegme qui a fait sa réputation.

Durant un peu plus d’une minute, la vidéo dévoile comment Lara évoluera au sein d’environnements aussi somptueux que gigantesques, qui la mèneront des confins d’une vaste cité grecque aux lugubres profondeurs de tombeaux égyptiens. Bien sûr, c’est aussi l’occasion d’y constater le grand retour de nombreux pièges mortels et autres dangers, que l’héroïne de Tomb Raider affrontera avec beaucoup de prestance en multipliant les acrobaties et en dégainant ses célèbres doubles pistolets dès que la situation l’impose.

Pour les 30 ans de la franchise, les fans sont aux anges

Et forcément, cette vidéo de Legacy of Atlantis ne pourrait pas rendre les fans plus heureux, en particulier après la trilogie reboot qui avait grandement effacé tout ce qui a fait la popularité du personnage dans les années 90 afin de le reconstruire progressivement. « Ces acrobaties sont TOUT CE QU’IL FALLAIT, la vraie Lara est bel et bien de retour », s’est par exemple réjoui un joueur sur X. « Je suffoque, je crie, je pleure, c’est incroyable ! », s’exclame un autre fan de Tomb Raider à la vue de ce nouveau trailer.

« Ça va au-delà de mes rêves les plus fous », assure enfin un dernier. « C’est tout simplement INCROYABLE. […] Joyeux anniversaire Tomb Raider ! Vive Lara Croft ». Autant dire, donc, que les créateurs de Legacy of Atlantis ont ici réussi leur coup en offrant aux fans tout ce qu’ils voulaient voir pour célébrer les 30 ans de la franchise. Il ne reste maintenant plus qu’à prendre son mal en patience jusqu’au 12 février 2027, date à laquelle l’héroïne fera enfin son grand retour sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Sources : Crystal Dynamics, Flying Wild Hog