À quelques mois de sa sortie, Tomb Raider Legacy of Atlantis vient tout juste de franchir une étape fondamentale de son développement, ce qui réjouit l’interprète de Lara Croft.

Après des mois de silence, la communication autour de Tomb Raider Legacy of Atlantis est officiellement lancée. En effet, le nouveau remake des premières aventures de Lara Croft ne sortira peut-être pas en 2026 comme prévu, mais Flying Wild Hog n’entend pas pour autant nous laisser dans le flou à son sujet jusqu’en 2027. Pour preuve, les vidéos making-of et autres aperçus du jeu s’enchaînent à un rythme soutenu depuis maintenant plusieurs semaines, tandis qu’une étape majeure a récemment été franchie dans le développement de Legacy of Atlantis.

Le tournage de Tomb Raider Legacy of Atlantis est terminé

C’est par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Instagram qu’Alix Wilton Regan, l’interprète de Lara Croft dans ce nouvel opus de Tomb Raider, a annoncé la grande nouvelle : le tournage du jeu est maintenant bouclé. « Je viens de terminer la dernière session officielle du jeu principal de Tomb Raider Legacy of Atlantis, ce qui est un grand moment qui me rend très émotive », a-t-elle notamment déclaré il y a quelques jours. « Je veux dire, cette aventure a démarré en 2022, et nous sommes le 10 juillet 2026, donc c’est un gros pas en avant ».

Bien sûr, cela ne veut pas dire non plus que le travail est terminé pour les équipes. Bien au contraire même, puisque beaucoup reste encore à faire pour Flying Wild Hog et Crystal Dynamics en vue de la sortie du jeu le 12 février 2027. « Il y aura des ajustements à faire. Il y aura des bugs à corriger », prévient d’ailleurs Wilton Regan. « Mais wow, quelle étape de franchie. […] C’est la fin d’une très grande aventure. Mais c’est assurément le début d’un héritage », conclut alors l’actrice de Lara Croft avec une certaine malice.

Profitons-en toutefois pour souligner qu’au cours de sa vidéo, Wilton Regan insiste tout particulièrement sur le fait qu’elle a terminé le tournage du « jeu principal », en référence au fait que Tomb Raider Legacy of Atlantis doit également faire l’objet d’un DLC narratif après son lancement. À ce stade, nous avons donc la confirmation que le tournage de celui-ci n’a pas encore été bouclé, même si rien ne dit non plus qu’il a déjà commencé. Après tout, aucun des studios n’a précisé la fenêtre de sortie du DLC, dont on ignore jusqu’au contenu.

Mais nul doute que cette information viendra en temps et en heure. Car pour l’heure, la priorité est évidemment à la campagne de Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui amènera les joueurs à revisiter le Pérou, la Grèce, l’Égypte et enfin l’île perdue de l’Atlantide pour la troisième fois après Tomb Raider (1996) et Tomb Raider Anniversary. Plus qu’un simple remake, cette nouvelle version aura néamoins pour objectif de proposer aux fans une réinterprétation de cet opus fondateur, qui offrira aux fans un véritable « retour aux sources » après la dernière trilogie reboot.

Source : Alix Wilton Regan