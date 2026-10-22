Avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, Crystal Dynamics ne compte pas seulement réinventer les origines de Lara Croft : il compte en faire la culmination de 30 ans d'héritage.

Cette semaine, Tomb Raider célèbre officiellement ses 30 ans. Et nous n’aurons peut-être pas la chance de jouer à Tomb Raider Legacy of Atlantis comme prévu, ce dernier ayant été reporté au 12 février 2027 plus tôt cette année, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous n’entendrons pas parler de Lara Croft dans les prochains jours. Pour preuve, alors que la date anniversaire approche à grands pas, l’heure est venue pour Crystal Dynamics de nous révéler la façon dont ce nouvel opus devrait parvenir à concilier trente ans d’histoire.

Tomb Raider Legacy of Atlantis sera le point culminant de 30 ans d’héritage

Car après avoir introduit une nouvelle Lara dans les trois derniers jeux, qui faisaient office de reboot à la franchise, les créateurs de Legacy of Atlantis ont désormais pour objectif de réunir le meilleur des deux mondes entre la Lara d’autrefois, celle ayant permis à Tomb Raider de connaître ses premières heures de gloire, et la Lara d’aujourd’hui, née du nouveau départ initié par Crystal Dynamics. « Nous avons conservé l’intelligence, l’intrépidité et l’esprit d’aventure de Lara », explique John Stafford, directeur narratif du studio, dans les colonnes du PlayStation Blog.

« Nous avons en revanche retravaillé la profondeur du personnage et ses sentiments, ainsi que ses relations, sans lui ôter son assurance. Enfin, nous avons réinventé l’essence même du personnage de Lara Croft en mélangeant les éléments réalistes, mythiques et dramatiques de l’intrigue ». Après Tomb Raider Legend en 2006, puis le reboot de 2013, Legacy of Atlantis sera ainsi le prochain à réinventer une nouvelle fois le personnage, tout en veillant attentivement à « synthétiser trente ans de Lara en une œuvre nouvelle ».

Et à l’instar de Tomb Raider Anniversary avant lui, ce nouveau remake du jeu de 1996 aura notamment la volonté de réussir à provoquer les mêmes émotions qu’autrefois chez les fans. « Anniversary nous a appris qu’au-delà des points clés de l’intrigue, les fans se souviennent de ce que Lara leur a fait ressentir la première fois », affirme Stafford. « Nous voulons évoquer le même sentiment à partir de tout ce qui a précédé ». Ce qui comprend, évidemment, l’ère Survivor, qui a prouvé que « même lorsqu’elle est confiante et populaire, elle reste avant tout humaine ».

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

La version ultime du personnage de Lara Croft ?

Une position également défendue par Meagan Marie, directrice de la création chez Crystal Dynamics, dans les colonnes du Xbox Wire. « On retrouve cette fondation qui fait de Lara ce qu’elle est », assure-t-elle en évoquant la façon dont l’héroïne de Tomb Raider a évolué à travers les âges. « C’est la passion de percer les mystères de l’inconnu, ce sentiment d’émerveillement et de découverte, ses prouesses physiques, et même son esprit vif. Ces éléments fondamentaux qui définissent Lara ont toujours été présents ».

« Il s’agit simplement d’actionner les différents leviers en fonction des situations et des différentes étapes de sa vie ». C’est dans ce contexte que s’inscrira Legacy of Atlantis l’année prochaine. « C’est l’aboutissement de la passion de chacun et de trente ans d’histoire », assure-t-elle. « C’est une occasion pour les fans de longue date de revivre cette histoire, et pour les nouveaux joueurs d’enfin découvrir où la légende a commencé ». Car évidemment, ce nouvel opus aura aussi pour objectif d’attirer de nouveaux joueurs dans le giron de Tomb Raider.

Legacy of Atlantis, un jeu pour les fans comme pour les nouveaux venus

Et c’est également un aspect sur lequel le directeur narratif de Crystal Dynamics a mis un point d’honneur pour ce futur opus. « [Lara] doit être la personne la plus intelligente à l’écran et la plus audacieuse. Il ne faut pas qu’elle subisse l’aventure, mais qu’elle la cherche de son plein gré ». Une remarque qui fait alors naturellement écho à l’introduction du reboot de 2013, où Lara déclarait : « J’avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l’aventure. Mais à la place, c’est l’aventure qui m’a trouvée ».

Sources : PlayStation Blog, Xbox Wire