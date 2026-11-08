Cette grande actrice ne sera peut-être pas Tomb Raider Legacy of Atlantis, mais Crystal Dynamics l’assure : la porte lui est grande ouverte pour un futur projet si elle le souhaite.

« Miss Croft, I hear when it comes to retrieval, you’re the one to hire ». Cette simple phrase, entendue dans le trailer de Tomb Raider Legacy of Atlantis diffusé début juin, aura suffi à faire émerger une théorie inattendue autour du jeu. Et si Sarah Michelle Gellar, connue pour son rôle de Buffy Summers dans la série Buffy contre les vampires, avait été castée pour incarner Jacqueline Natla ? Aujourd’hui, nous en avons la confirmation : ce n’est pas le cas. Mais pour ceux qui rêvent de voir un tel crossover se produire, tout ne semble pas perdu.

Un futur Tomb Raider avec Sarah Michelle Gellar ? La porte est ouverte !

En effet, à l’occasion d’une interview que nous avons pu mener lors de l’événement TR30 Derby en Angleterre le 24 octobre, nous n’avons pas manqué de revenir en compagnie des créateurs de Legacy of Atlantis sur cette folle théorie qui a secoué la communauté Tomb Raider pendant plusieurs semaines. Une théorie qui, vous vous en doutez, est partie de la façon dont la fameuse réplique est prononcée, avec un timbre de voix surprenamment similaire à celui de Sarah Michelle Gellar... mais appartenant en réalité à Adrienne Wilkinson.

« En tant que fan de longue date de Buffy, ça aurait été carrément génial », nous a alors répondu Raul Siqueira, directeur de Legacy of Atlantis, avec enthousiasme. Forcément, nous avons donc sauté sur l’occasion pour leur suggérer d’envisager sérieusement l’idée de caster l’actrice de Buffy pour un futur rôle dans la franchise, dans le sens où beaucoup de fans rêveraient de voir cela se produire. Au créateur de nous répondre :

« Si Sarah Michelle Gellar veut participer à Tomb Raider, qu’elle me contacte, on fera en sorte que ça se réalise ! » Raul Siqueira, lors du TR30 Derby pour Gameblog

© Robby Klein / Getty

© Amazon Game Studios

Qui incarnera Jacqueline Natla dans le nouvel opus ?

Mais en attendant de voir si Sarah Michelle Gellar finira bien par passer une tête dans Tomb Raider un jour, les joueurs auront donc l’occasion de retrouver Adrienne Wilkinson dans le rôle de Jacqueline Natla, antagoniste principale de Legacy of Atlantis. Et pour Arek Tomaszewski, directeur artistique du projet, si cette dernière a été choisie après Grey DeLisle dans Anniversary et Underworld, c’est parce qu’elle a montré qu’elle était capable d’incarner toute la froideur qui caractérise le personnage.

« Elle est froide », nous a-t-il affirmé, en insistant bien sur le fait que c’est « dans le mauvais sens du terme ». « Quand elle parle, il y a comme une froideur dans sa voix. Je ne sais pas si elle le fait exprès ou si c’est quelque chose de naturel, mais elle le fait très bien ». Et c’est effectivement tout ce qu’on attend de la première grande ennemie de Lara, qui signera avec Legacy of Atlantis sa quatrième apparition dans la franchise depuis 1996. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre le 12 février 2027 pour juger de la performance de la nouvelle actrice dans le rôle.