Depuis quelques semaines, l’inquiétude est à son comble chez les fans de Tomb Raider. En effet, alors que le retour de Lara Croft a enfin été officialisé pour cette année à l’occasion des Game Awards 2025, les derniers mois auront été particulièrement avares en informations à ce sujet. Quatre mois après son annonce, nous sommes ainsi toujours sans nouvelles de Legacy of Atlantis, le remake du premier Tomb Raider à venir courant 2026. De quoi faire redouter aux joueurs l’éventualité d’un report, qui semble de plus en plus faire parler d'elle.

Les rumeurs s’intensifient autour de Tomb Raider Legacy of Atlantis

Depuis le début du mois, les rumeurs faisant étant d’un report de Legacy of Atlantis ne cessent en effet de fulminer chez les fans de Tomb Raider, qui sont nombreux à propager cette information. Cela a commencé avec le compte Society of Raiders sur X, qui évoquait le 6 avril dernier une sortie du jeu pour février 2027 ; avant qu’un certain Alex’s Tomb Raider Blog ne vienne apporter sa pierre à l’édifice en affirmant que le prochain trailer, auquel une source anonyme aurait déjà eu accès, confirmerait sa sortie pour le 12 février 2027.

Et cela continue aujourd’hui avec une troisième source, à savoir le créateur du compte Tombs, Teas and Trauma sur Instagram, qui affirme également de son côté que le prochain Tomb Raider « a été reporté ». Là encore, aucune source connue n’est toutefois donnée, et l’information proviendrait simplement de l’un de ses contacts, qui aurait lui-même une source chez Crystal Dynamics ou Flying Wild Hog. Ce qui reste, vous en conviendrez, particulièrement flou, à l’instar de toutes les sources précédentes évoquant le report de Legacy of Atlantis.

Toujours selon Tombs, Teas and Trauma, l’information devrait néanmoins être confirmée au cours du mois de juin, lors de la diffusion du fameux trailer qui révélerait la date du 12 février 2027. Si tout cela s’avère, on peut alors probablement miser sur la période du Summer Game Fest qui, pour rappel, se tiendra du 5 au 9 juin 2026. À moins que Tomb Raider ne mise cette fois-ci sur PlayStation et son futur State of Play, qui pourrait bien être diffusé aux alentours du mois de mai si l’on en croit de récents bruits de couloir.

Gardez les pincettes quand même

Bref, autant dire qu’en l’état, nous ne sommes toujours pas plus avancés concernant la date de sortie de Legacy of Atlantis, dont les rumeurs de report se multiplient sans jamais pouvoir être vérifiées à l’aide de sources crédibles. Nous vous recommandons par conséquent de garder un certain recul vis-à-vis de tout cela, même si au vu de la situation, un report semble loin d’être impossible. En sachant que le cas échéant, cela risque alors également d’impacter la sortie de Tomb Raider Catalyst, qui pourrait quant à lui glisser de 2027 à 2028.

Source : Instagram