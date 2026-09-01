Alors que Tomb Raider Legacy of Atlantis n'arrivera pas avant le mois de février 2027, des rumeurs circulent sur de nouveaux jeux. Il se dit que des remakes de Tomb Raider 2 et 3 seraient déjà dans les tuyaux. Si rien n'est officialisé, on ne peut pas s'empêcher d'en rêver et de trouver ça finalement assez cohérent.

Les remakes de Tomb Raider 2 & 3 déjà prévus ?

Legacy of Atlantis pourrait n'être que le début d'une nouvelle série de remakes, d'après les sources de PSInsideFR. Des contacts chez Flying Wild Hog, le studio à l'origine du prochain jeu de la franchise, leur auraient soufflé qu'un remake de Tomb Raider 2 et 3 serait d'ores et déjà envisagé alors même que Legacy of Atlantis n'est pas encore sorti. Évidemment, on prendra ces informations avec de grosses pincettes comme toujours dans ces cas-là, mais difficile de ne pas avoir l'eau à la bouche d'autant que retoucher les anciens jeux serait une suite logique vis-à-vis de la construction de la nouvelle chronologie unifiée.

Concept art de Tomb Raider Legacy of Atlantis © Flying Wild Hog / Amazon Game Studios

De nouveaux remakes de Tomb Raider pour tout réécrire et unifier toute la licence ?

Est-ce que Tomb Raider serait sur le point de suivre le même schéma que Resident Evil ? C'est possible, mais surtout, ça ne pourrait que faire le plus grand bien à la licence, si les remakes sont évidemment à la hauteur. Avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, la franchise repart sur de nouvelles bases qui prennent cette fois racine dans la trilogie Survivor lancée en 2013. Dans le but d'unifier toutes les chronologies, une ambition largement mise en avant depuis le début, Flying Wild Hog et Crystal Dynamics vont entièrement repenser les premières aventures de Lara parues en 1996.

Cette nouvelle version de l'aventurière traîne un lourd passé hérité des événements qui se sont déroulés des années plus tôt dans la trilogie Survivor. Ce lourd passé, désormais bel et bien canonique, rebat les cartes et pose également de très grosses questions concernant la suite. Notamment tout ce qui est censé se passer dans Tomb Raider Legend et Underworld qui sont également liés à Anniversary, lui aussi remake du premier jeu de 1996 et qui devrait naturellement s'effacer avec Legacy of Atlantis. Les événements diffèrent, quelques incohérences pointent déjà le bout de leur nez, une réécriture de l'univers semble quelque part inévitable pour remettre les wagons sur de bons rails.

Des remakes qui feraient une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs

Sans oublier évidemment que réécrire la franchise tout en rendant hommage à son héritage est une porte d'entrée parfaite pour les nouveaux joueurs. Tomb Raider a tout de même débuté il y a 30 ans maintenant, plusieurs générations de joueurs n'ont pas eu l'occasion de découvrir les premières aventures de Lara et tout le monde n'est pas enclin à rejouer à des jeux qui peuvent paraître bruts de décoffrage de nos jours. De solides remakes permettraient ici d'attirer un nouveau public, chose qui fonctionne parfaitement avec Capcom et ses Resident Evil justement. Avec un bon rythme, on pourrait même imaginer avoir un jeu par an, sans trop de pression et de tension au sein des équipes.

Pour l'heure en tout cas, seuls deux Tomb Raider sont réellement officialisés : Legacy of Atlantis qui sortira le 12 février 2027 sur consoles et PC, et Tomb Raider Catalyst en 2028 sur tous les supports également.