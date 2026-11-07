À l’instar de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le premier Tomb Raider est de ces jeux destinés à traverser les époques sans difficulté. Remaké une première fois en 2007, puis remastérisé en 2024, il s’apprête désormais à revenir sous un tout nouveau jour avec Legacy of Atlantis, une réimagination signée Flying Wild Hog et Crystal Dynamics. Et le terme « réimagination » est ici loin d’être anodin puisque comme ont pu nous le confirmer les créateurs du jeu, celui-ci réservera de nombreuses surprises aux fans de la première heure.

Tomb Raider Legacy of Atlantis aura de nombreuses nouveautés

En effet, si Crystal Dynamics insiste autant sur le fait que Legacy of Atlantis ne sera pas un simple « remake » de la première aventure de Lara Croft, c’est parce que la démarche adoptée ici se veut radicalement différente de celle adoptée par le studio avec Anniversary en 2007. Car ce dernier avait beau apporter de légères différences au titre original de Core Design, il restait malgré tout très proche de ce dernier dans son ensemble. Ce qui ne sera pas le cas de Legacy of Atlantis, qui proposera également son lot de nouvelles choses à découvrir pour les fans.

« Quand on peut créer quelque chose en partant de zéro, mais qu’on dispose aussi de tout ce matériel comme la technologie, la logique des énigmes, tout ce qui a déjà été mis en place, et qu’on peut simplement y ajouter des éléments, c’est tellement plus amusant et plus facile », nous a confié Arek Tomaszewski, directeur artistique de ce nouveau Tomb Raider, lorsque nous l'avons rencontré au TR30 Derby le mois dernier. « C’est ce qu’on a fait pour chaque niveau », a-t-il d’ailleurs ajouté, sans toutefois en dire davantage.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Des ajouts pertinents pensés avec beaucoup de prudence

Car évidemment, bien que les différents trailers et making-of dévoilés jusqu’à présent puissent déjà en témoigner, les créateurs de Legacy of Atlantis n’entendent pas forcément spoiler toutes ces nouveautés avant la sortie du jeu. Mais comme ont déjà pu le prouver certains des extraits en question, outre des environnements entièrement retravaillés et réagencés, cette réinvention embarquera aussi des zones totalement inédites, avec parfois de nouveaux puzzles à résoudre et, on l’imagine, des pièges supplémentaires bien retors à éviter.

« On a passé plus de temps à discuter des nouveautés ajoutées que des salles emblématiques », nous a d’ailleurs révélé Raul Siqueira, directeur de Legacy of Atlantis, pour l’occasion. Non pas parce que ces dernières ont été prises à la légère, le studio ayant déjà répété à maintes reprises qu’il était indispensable pour eux de les traiter avec le plus grand respect possible ; mais parce qu’il était aussi extrêmement important à leurs yeux de faire en sorte que chaque ajout apporte quelque chose de pertinent à cette réinvention.

« À aucun moment du développement quelqu’un s’est contenté de dire : ‘Oui, mettons une énigme ici parce que ça serait cool’. C’était plutôt le genre de chose qui déclenchait une discussion, et qui débouchait ensuite sur des questions telles que : cela a-t-il du sens par rapport à l’histoire ? Est-ce que ça contribue au rythme ? Est-ce que ça nuit à l’histoire ? Cela altère-t-il d’une manière ou d’une autre le flow original tel qu’il était conçu ? ». Raul Siqueira, au TR30 Derby pour Gameblog

Une histoire enrichie pour le premier Tomb Raider

Voilà qui devrait donc faire extrêmement plaisir aux fans de Tomb Raider qui, au-delà de pouvoir se replonger une fois de plus dans l’épisode fondateur de la franchise, vont en plus avoir le bonheur de se laisser surprendre par ce que cette nouvelle version peut avoir à leur apporter. Tant sur le plan du gameplay que de l’histoire, d’ailleurs, puisque cette dernière sera également approfondie dans Legacy of Atlantis. « Nous devions développer les séquences cinématiques », nous a expliqué Tomaszewski lors de l’interview.

« Ce qui a été très difficile à réaliser, car la mise au point des cinématiques prend énormément de temps. Je pense que nous avons fait du très bon travail, et cela est censé soutenir la narration. Ce ne sont pas des cinématiques qui sont là juste pour le plaisir », a-t-il néanmoins précisé. « Nous voulions nous assurer que lorsque les joueurs jouent au jeu, ils comprennent ce qui se passe ». Ce qui sera alors un bon moyen « d’illustrer [la] performance » d'Alix Wilton Regan et des nouveaux acteurs de Legacy of Atlantis, à venir le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.