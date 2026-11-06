Crystal Dynamics l’affirme, Legacy of Atlantis ne sera pas un jeu uniquement pensé pour les fans de Tomb Raider et sera la première étape d’une nouvelle ère pour la franchise.

Prévu pour le 12 février prochain, Tomb Raider Legacy of Atlantis signera enfin le grand retour de Lara Croft après huit ans d’absence. Pour les fans, cela représente donc d’ores et déjà l’un des événements les plus attendus de 2027, et en particulier pour les fans de la première heure qui vont pouvoir redécouvrir avec cet opus une version réimaginée de l’épisode fondateur de 1996. Pour autant, Crystal Dynamics a tenu à l’assurer : Legacy of Atlantis ne sera pas « seulement pour les fans » dans le sens où il marquera le début « d’une nouvelle phase majeure » pour la série.

Tomb Raider Legacy of Atlantis, un jeu pensé pour tous les publics

« Ce jeu ne s’adresse pas uniquement aux fans. Ce n’est pas un remaster. Ce n’est pas un simple coup de pinceau », a en effet insisté Jeff Adams, directeur de l’expérience du jeu, lors d’une interview exclusive pour le média MP1st. « Nous proposons à nouveau cet épisode à tous les joueurs car il s’agit d’un morceau essentiel de l’histoire de Lara, et de la première étape de cette nouvelle phase majeure de la série Tomb Raider ». Une phase qui, comme stipulé par le studio, a désormais pour objectif de réunir et synthétiser trente ans d’histoire.

Avec Legacy of Atlantis, l’idée pour Crystal Dynamics et Flying Wild Hog ne sera ainsi pas uniquement de parler aux fans de l’épisode de Core Design et/ou d’Anniversary, mais bien de s’adresser à tous ceux qui ont également pu arriver en cours de route avec la trilogie Survivor en 2013, ou encore l’anime Netflix en 2024. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos fans, quelle que soit la phase de l’univers de Tomb Raider ou la licence par laquelle vous nous avez découverts », a assuré le créateur.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Le jeu parfait pour les fans de la première heure et les fans du reboot ?

C’est d’ailleurs pourquoi Legacy of Atlantis reste conçu de sorte à pouvoir parler à tous les publics, en tenant compte à la fois des attentes des fans de la première heure et de celles des fans du reboot. « Lorsqu’on revisite un jeu inspiré de la première aventure culte de Lara, certains éléments doivent impérativement être présents pour que l’expérience reste reconnaissable », explique Adams, en citant notamment « des environnements dangereux », des « énigmes qui la mettent au défi » ou encore la présence « de prédateurs redoutables ».

« Mais même si nous adorons Tomb Raider 1996 et Anniversary, nous comprenons également l’intérêt d’ajouter des systèmes modernisés qui offrent aux joueurs davantage de choix et de possibilités de personnalisation dans leur façon de jouer ». Ce qui explique, notamment, le retour des mécaniques light-RPG du reboot et la modification de certains éléments emblématiques par souci de cohérence. « Trouver une trousse de soin n’est pas toujours envisageable lorsque Lara pénètre dans une tombe où personne n’est entré depuis des milliers d’années », souligne Adams.

« Lui donner la possibilité de fabriquer des objets de soin pour poursuivre son périple correspond donc à ce qu’elle a appris à faire en tant qu’aventurière dans la nature sauvage. Au final, on espère que le résultat sera une source d’inspiration pour tout le monde », conclut alors le directeur de l’expérience sur Legacy of Atlantis. Car comme nous l’a confié Arek Tomaszewski, directeur artistique du jeu, lors de notre dernière interview, c’est aussi cela, la clé d’un tel projet. « Nous écoutons les fans. Nous prenons en compte ce qu’ils disent ».

Le début d’une nouvelle ère pour Tomb Raider

Et comme l’a si bien rappelé Adams pour l’occasion, Legacy of Atlantis n’est de toute façon qu’une première étape pour la franchise. Car après avoir réinventé la première aventure de Lara Croft, Crystal Dynamics nous proposera ensuite Tomb Raider Catalyst, une nouvelle entrée prévue pour 2028 qui reprendra les choses là où Tomb Raider Underworld les avait laissées en 2008. Tout en les agrémentant, bien sûr, de tout ce qui est survenu dans la licence depuis, à la fois avec la trilogie reboot et ce nouvel opus à venir le 12 février 2027.

Source : MP1st