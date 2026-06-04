Pour les fans de Tomb Raider, la soirée d’avant-hier était assurément placée sous le signe de la célébration. Certes, le State of Play s’est accompagné de la triste confirmation que Legacy of Atlantis ne verra pas le jour avant le 12 février 2027, mais il a aussi et surtout permis de découvrir un nouveau trailer des plus prometteurs concernant cette nouvelle réinterprétation du jeu emblématique de 1996. Et tout aurait probablement été parfait si un détail en particulier n’était pas venu gâcher la fête de certains à l’issue de la conférence de PlayStation.

Tomb Raider Legacy of Atlantis confirme avoir recouru à l’IA

En effet, alors que la page Steam de Tomb Raider Legacy of Atlantis a rapidement été mise à jour suite aux annonces, l’apparition d’une nouvelle mention n’a pas échappé à l’œil de certains. « Des outils d’assistance IA ont été utilisés au cours du développement pour faciliter certaines phases d’exploration préliminaire et la création de contenus de développement provisoires », peut-on notamment lire. « Tous les éléments créés à l’aide de l’IA ont ensuite été remplacés ou peaufinés par des humains afin de préserver la vision créative et artistique de l’équipe ».

Sans surprise, cela ne passe alors pas du tout auprès de certains fans, qui se refusent par conséquent à acheter Tomb Raider Legacy of Atlantis. Quand bien même la deuxième partie de la phrase précise que toute trace d’IA devrait disparaître de la version finale du jeu. « C’est un peu une pente glissante à mon avis. Ils disent qu’ils l’ont remplacée, mais il n’y a aucun moyen de s’en assurer. Pour autant qu’on sache, ils auraient très bien pu se contenter de peaufiner les éléments générés par IA pour qu’ils aient l’air moins IA », souligne par exemple un joueur sur Reddit.

« C’est très décevant, même si je ne suis pas surpris », déclare un autre joueur. Tandis que sur ResetEra, certaines réactions sont sans appel. « Merci de m’avoir fait économiser 70€, j’imagine » affirme par exemple un internaute qui voulait pourtant acheter Tomb Raider Legacy of Atlantis. « Beurk ! J’étais vraiment impatient d’y jouer, mais ça m’a coupé l’envie », assure un autre. « Ça a tué tout mon intérêt pour le jeu », renchérit enfin un dernier, en ajoutant qu’il « s’inquiétai[t] déjà de voir à quel point le titre ressemblait à un jeu d’action-aventure AAA générique ».

La communauté est profondément divisée

Ce qui n’empêche pas, pour autant, certains fans de Tomb Raider de chercher à relativiser à ce sujet. « C’est devenu la norme désormais, tout le monde s’adapte à l’IA et elle est là pour rester », écrit par exemple l’un d’eux sur Reddit. « Tant qu’on l’utilise pour aider les humains et non pour les remplacer, ça ne me dérange pas. J’adorerais qu’elle n’existe pas, mais ça n’arrivera pas », conclut-il. Un point de vue partagé par de nombreux autres utilisateurs, en témoigne celui affirmant que même s’il « déteste l’IA », « cela semble relever d’une utilisation raisonnable ».

« Cela ne me pose absolument aucun problème. Si le recours à l’IA au début du développement pour générer des ressources temporaires aide les développeurs et permet au jeu de sortir plus rapidement et/ou avec une meilleure qualité, je suis tout à fait pour », clame enfin un dernier. Bref, comme toujours avec l’IA, le sujet divise profondément les joueurs, et Tomb Raider Legacy of Atlantis ne sera sans aucun doute pas le dernier jeu à se retrouver au cœur d’un tel débat. Reste à savoir si cela impactera négativement sa réception lors de sa sortie en 2027 ou non.

Sources : Reddit, ResetEra