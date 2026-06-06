Le week-end bat peut-être son plein, mais l’actualité, elle, n’attend pas. Après le très chouette Summer Game Fest 2026 d’hier soir, les annonces continuent en ce samedi avec de nouvelles conférences, telles que le Wholesome Direct ou le Future Games Show par exemple. Et le premier a beau avoir fait la part belle aux jeux indépendants, le second, lui, n’a pas hésité à nous donner quelques nouvelles de certains des titres les plus attendus des joueurs. Parmi eux ? Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui a profité du show pour refaire parler un peu de lui.

Tomb Raider Legacy of Atlantis n’est pas un remake

Il faut dire qu’avec la présence d’Alix Wilton Regan, aka la nouvelle Lara Croft, à la présentation de ce dernier, le Future Games Show était l’endroit rêvé pour que Flying Wild Hog communique sur le projet. Ou en l’occurrence ici, Crystal Dynamics qui, pour rappel, co-développe le titre aux côtés du studio polonais. Car c’est en effet Raul Siqueira, directeur de Tomb Raider Legacy of Atlantis au sein du studio californien, qui nous a cette fois-ci gratifiés de sa présence pour nous présenter un peu les coulisses du jeu et la philosophie derrière son développement.

Alors, on vous arrête tout de suite : le Future Games Show ne fut malheureusement pas une occasion de découvrir de nouvelles images du titre, qui devra visiblement s’en tenir à la présentation du State of Play sur ce point. En revanche, ce fut l’occasion pour Siqueira de nous révéler des informations extrêmement intéressantes sur ce que les fans peuvent attendre de Tomb Raider Legacy of Atlantis. À savoir, pour commencer, tout sauf un simple remake. « Il est important pour nous de préciser qu’il ne s’agit pas d’un remake », insiste-t-il en effet.

« Un remake consiste à reproduire ce qui existe déjà à partir des technologies modernes. Tomb Raider Legacy of Atlantis va encore plus loin et réinvente véritablement le jeu original, tout en préservant son essence. Les environnements sont plus grands, et les moments emblématiques tels que le combat de Lara contre le T-Rex ont été transformés en des séquences de gameplay épiques d’une ampleur cinématographique », ajoute le créateur. Et c’est sans compter les énigmes « vraiment satisfaisantes » et les phases de plateformes « athlétiques » nécessitant rigueur et précision.

Il s’agira de la version ultime du mythe de 1996

« C’est Lara au sommet de son art. Elle est ressortie de l’ère Survivor en tant qu’aventurière accomplie et sûre d’elle, et cela se verra dans sa façon de se déplacer », affirme Siqueira. « C’est l’aventure légendaire dont les fans se souviennent, réinventée d’une manière qui n’était pas envisageable il y a 30 ans, avec quelques nouvelles surprises. […] Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez Tomb Raider pour la toute première fois, c’est la meilleure façon de vivre l’aventure qui a tout lancé ». De quoi nous mettre l’eau à la bouche, assurément.

Malheureusement, il faudra toutefois prendre son mal en patience avant de pouvoir découvrir tout cela par nous-mêmes puisque comme annoncé au State of Play, Tomb Raider Legacy of Atlantis a finalement reporté sa date de sortie au 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Les joueurs ayant précommandé les éditions Deluxe ou Collector pourront néanmoins profiter d’un accès anticipé de 48h au jeu, en plus d’une série de bonus tels que des tenues exclusives ou encore un accès au DLC qui arrivera après la sortie.

Source : Crystal Dynamics