Tomb Raider Legacy of Atlantis continue sa tournée des making-of avec un nouvel épisode consacré aux pièges et aux énigmes du jeu, ce qui va beaucoup plaire aux fans.

La sortie de Tomb Raider Legacy of Atlantis a peut-être été retardée de plusieurs mois par Flying Wild Hog, mais une chose est sûre : ce nouvel opus a décidément beaucoup de choses à nous dire. En effet, depuis son retour sous le feu des projecteurs à l’occasion du Summer Game Fest 2026, le nouveau remake des premières aventures de Lara Croft n’en finit plus de se dévoiler au travers de multiples making-of. Et le dernier en date, consacré aux pièges et énigmes de Legacy of Atlantis, est sans doute jusqu’ici l’un des plus intéressants que nous ayons eu.

Tomb Raider Legacy of Atlantis dévoile les coulisses de ses énigmes

Car tout le monde s’accordera sans doute sur ce point : il n’existe pas de bon Tomb Raider sans de nombreuses énigmes à résoudre, et surtout d’impitoyables pièges mortels à éviter. Ce qui tombe bien, puisque tout ceci sera de nouveau au cœur de l’expérience, conformément à ce que proposait l’épisode original sorti en 1996. Et les créateurs de Legacy of Atlantis font d’ailleurs tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre honneur au travail de Core Design sur la question, tout en faisant en sorte que l’ensemble reste « organique » pour l’immersion.

Par exemple, alors que les énigmes présentes en Grèce auront « un lien fort avec la mythologie », qu’il s’agisse d’un événement en particulier ou d’un dieu grec spécifique ; celles présentes en Égypte auront de leur côté une approche plus orientée sur la physique. De cette manière, Legacy of Atlantis s’appuiera ainsi sur des éléments historiques concrets pour faire progresser les joueurs dans leur aventure. « C’est la mythologie contre l’ingénierie », résume Michal Kuk, directeur créatif chez Flying Wild Hog.

« Nous avons tout fait pour nous investir dans ces énigmes, et les rendre bien plus intéressantes », explique également Jason Epps, directeur du design chez Crystal Dynamics. Avant d’ajouter que certaines d’entre elles seront naturellement revisitées dans ce remake. Gros défaut de la trilogie reboot, l’accumulation d’indices visuels sera aussi visiblement gommée pour Legacy of Atlantis. « Il faudra bien tout observer. Nous n’avons pas ajouté d’icônes clignotantes pour vous prévenir : ‘Ceci peut vous tuer ou vous blesser’ », promet Radu Bogos, concepteur en chef, de son côté.

Les pièges mortels feront enfin leur grand retour

Car outre les énigmes, ce Tomb Raider renouera aussi pleinement avec les pièges mortels qui faisaient autrefois tout le sel de la franchise. « Les pièges sont comme des carottes », explique Bogos. « Les ennemis sont les gardes, et les pièges sont les exécuteurs ». C’est pourquoi ces derniers joueront « un rôle central pour l’ambiance » dans Legacy of Atlantis, en se montrant de plus en plus « mortels, précis et exacts » au fil de la progression. En sachant que là encore, le jeu montrera parfois le triste sort qui attend le joueur en cas d’échec.

« Parfois, on ajoute des éléments pour enrichir l’univers et quelques détails narratifs discrets, où on voit les conséquences de la résolution de l’énigme. Pour nous, ce sont des petits éléments qui combinent les aspects du niveau à celui de l’univers qui rendent ces pièges plus réalistes », confie le concepteur en chef de Legacy of Atlantis. « C’est une façon d’avertir les joueurs ». Voilà qui devrait donc ravir les fans de Tomb Raider, qui reprochaient justement aux trois derniers opus d’avoir largement effacé cet aspect pourtant caractéristique de la franchise.

Trois nouveaux concept arts de Legacy of Atlantis révélés

Enfin, à défaut d’avoir droit à de nouvelles images de gameplay pour l’occasion, ce nouveau making-of fut tout de même une opportunité pour Flying Wild Hog de dévoiler trois sublimes concept arts de ce que nous réservent certains des niveaux situés en Grèce et en Égypte. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un gros travail de réinterprétation a été effectué par rapport à l’opus original, ou même à Tomb Raider Anniversary. De quoi décupler notre impatience à l’idée d’arpenter ces lieux dès le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.





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Source : Flying Wild Hog