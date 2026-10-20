Tous les regards sont peut-être actuellement tournés vers le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, à venir le 5 novembre prochain, mais il ne s’agira pas du seul monument des années 90 à faire son grand retour dans un futur proche. Début 2027, Lara Croft aura elle aussi droit à la renaissance de l’une de ses aventures les plus emblématiques avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, réinvention du jeu ayant lancé la franchise en 1996. Mais que les fans se rassurent : les moments les plus cultes resteront « presque intacts », promettent ses créateurs.

Tomb Raider Legacy of Atlantis conservera bien les moments cultes du jeu original

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Michał Kuk, directeur créatif du jeu chez Flying Wild Hog, en revenant sur la philosophie derrière ce nouveau remake auprès du magazine EDGE. « Imaginez que vous venez de terminer le premier Tomb Raider, puis que vous fermez les yeux et que vous vous remémorez le jeu dans votre tête. Votre cerveau retient les événements qui vous ont le plus marqué sur le plan émotionnel. Ces moments, ces lieux, ces panoramas, ces objets restent gravés dans votre mémoire. Voilà les choses qui doivent rester presque intactes dans le remake », explique-t-il.

Plus qu’un simple remake, il s’agira d’une véritable réinvention

Mais cela veut-il dire pour autant que Legacy of Atlantis restera profondément fidèle à son modèle de la même manière que des remakes comme celui d’Ocarina of Time ou Metal Gear Solid Delta: Snake Eater par exemple ? Loin de là. « À mesure que nous renforçons le réalisme, certains éléments de la version originale nous posent problème », a ajouté Jeff Adams, directeur de l’expérience chez Crystal Dynamics, de son côté. À l’instar, par exemple, du fait de « trouver une trousse de secours dans une tombe scellée depuis 10 000 ans ».

C’est pourquoi ce nouveau remake du premier Tomb Raider n’hésitera pas à bousculer un peu les codes de son aîné, et même de Tomb Raider Anniversary, qui était lui-même déjà un remake du premier opus de la PS1. Et c’est d’ailleurs, comme nous l’avait confié Raul Siqueira, directeur de Legacy of Atlantis chez Crystal Dynamics, ce qui pousse le studio à parler de « réinvention » plutôt que de simple remake. « Je sais qu’on utilise souvent ce mot, mais ce n’est pas simplement parce qu’on l’aime bien », avait-il insisté auprès de nous lors de notre interview à la Gamescom.

« C’est parce qu’il permet de bien mettre en évidence la différence entre la version originale de 1996, Anniversary et les versions remastérisées qui sont sorties. Il ne s’agit pas simplement du jeu original avec des graphismes plus jolis et un gameplay mis à jour. Nous apportons des changements, nous le modernisons, nous introduisons toute une série de nouveaux éléments qui n’existaient pas auparavant, nous explorons des choses qui n’avaient peut-être pas été approfondies auparavant ». Raul Siqueira, à la Gamescom 2026

Quand sortira Tomb Raider Legacy of Atlantis ?

De quoi décupler notre impatience à l’idée de découvrir ce que nous réserve Legacy of Atlantis, donc, dont la sortie est prévue pour le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Et au vu de toutes les choses révélées dans les différents making-of ces dernières semaines, les fans du premier Tomb Raider comme les néophytes ne devraient pas manquer d’être surpris par cette nouvelle version de l’aventure fondatrice de Lara Croft, qui aura cette fois-ci la particularité de s’intégrer dans la nouvelle timeline initiée avec le reboot de 2013.

Source : EDGE (via GamesRadar+)