Pour les fans de Tomb Raider, les derniers mois auront décidément été un véritable ascenseur émotionnel. En effet, alors que l’avenir de la franchise s’est enfin dessiné à l’occasion des Game Awards 2025, où deux nouveaux opus ont été officialisés, nous sommes depuis restés sans nouvelles du retour de Lara Croft, pourtant prévu dès 2026 avec Legacy of Atlantis. Forcément, cela a alors donné lieu de à nombreuses inquiétudes concernant un éventuel report chez les joueurs, qui semblent aujourd’hui devenir hors de contrôle.

Les fans de Tomb Raider s’inquiètent pour Legacy of Atlantis

Depuis la semaine dernière, une persistante rumeur voudrait en effet que Legacy of Atlantis, le nouveau remake du premier Tomb Raider en développement chez Flying Wild Hog, soit reporté pour février 2027 en raison d’un retard de production. Ce qui, toujours selon ces fameuses rumeurs, expliquerait pourquoi plusieurs mois après son annonce, le jeu n’a plus donné de ses nouvelles. Et alors même que rien ne permet d’étayer cette information, de prétendus leaks viendraient aujourd’hui la confirmer selon un certain Alex’s Tomb Raider Blog.

Dans un article publié il y a quelques jours, cet ancien fan site officiel réaffirme effectivement que Legacy of Atlantis pourrait finalement arriver plus tard que prévu, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que les créateurs de Tomb Raider souhaiteraient éviter que ce remake ne soit éclipsé par des titres comme Marvel’s Wolverine et GTA 6, ce qui rendrait une sortie en fin d’année 2026 plus que délicate. Et ensuite parce que le développement du jeu aurait pris pas mal de retard, rendant indispensable le report de sa date de sortie.

L’origine de ces informations ? Une prétendue « source anonyme » qui aurait apparemment eu accès au prochain trailer du jeu, « encore en développement car comportant des parties inachevées et/ou non peaufinées ». À Alex’s Tomb Raider Blog, alors, de nous livrer une série de détails particulièrement flous et génériques concernant les scènes qui s’y trouveraient, ainsi que les potentielles nouveautés que nous réserverait ce remake. Un remake qui, à l’instar des derniers remasters, serait alors prévu pour le 12 février 2027.

Méfiez-vous de ce que vous pouvez lire sur internet

Mais vous l’aurez sans doute remarqué, nous nous gardons bien ici de vous détailler toutes les informations partagées dans ce fameux article. Et ce pour la simple et bonne raison qu’absolument rien ne permet de les étayer, et qu’aucune source crédible n’est en mesure de confirmer le potentiel report de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Rappelons en effet que l’origine de cette information, qui a pris des proportions démesurées, n’est autre que l’inquiétude de certains fans face au silence qui entoure le projet depuis son annonce.

Pourtant, même si la possibilité d’un report du jeu ne peut en aucun cas être écartée, rien ne peut non plus affirmer que l’absence de communication est liée à un retard de production. Après tout, rappelons que Shadow of the Tomb Raider a été annoncé en avril 2018 pour une sortie dès le mois de septembre, et a donc bénéficié d’une période marketing relativement restreinte. De fait, il n’est pas impossible que la même stratégie soit adoptée pour Legacy of Atlantis. Quand bien même l’annonce de ce dernier remonte déjà au mois décembre 2025.

Sachant que nous sommes aujourd’hui aux portes de plusieurs temps de communication, tels qu’un potentiel State of Play dès cette semaine ou encore les habituelles conférences estivales comme le Summer Game Fest, il y a donc de fortes probabilités que ce futur Tomb Raider nous donne de ses nouvelles à ce moment-là. Ce qui, à ce stade, n’invalide toujours pas sa sortie courant 2026. D’ici là, inutile de paniquer plus que de raison, donc. Laissons Flying Wild Hog et Crystal Dynamics travailler sereinement, et attendons de voir ce que l’avenir nous réserve.

Source : X