Tomb Raider Legacy of Atlantis continue sa tournée des making-of avec un épisode dédié aux combats et aux systèmes de progression du jeu, avec quelques nouveautés à la clé.

C’est officiel, Tomb Raider Legacy of Atlantis ne sera pas jouable à la Gamescom 2026 contrairement à ce qu’espéraient les fans. Heureusement pour nous, on peut toujours compter sur les making-of de Flying Wild Hog et Crystal Dynamics pour assouvir notre besoin d’en savoir plus sur les prochaines aventures de Lara Croft. Car oui, un sixième épisode des coulisses de production de ce nouveau remake a officiellement vu le jour hier, et on peut dire qu’il sait une nouvelle fois comment s’adresser aux fans de la première heure de Tomb Raider.

Tomb Raider Legacy of Atlantis nous parle de ses combats

Consacré aux combats et aux systèmes de progression du jeu, ce nouvel épisode s’intéresse plus particulièrement à la façon dont Legacy of Atlantis proposera « des combats fluides et dangereux », capables de retranscrire tous les talents de Lara manette en mains. Pour ce faire, les joueurs pourront notamment compter sur l’introduction du Focus, une nouvelle jauge de concentration qui, une fois remplie, permettra ensuite de ralentir le temps pour effectuer « certains des actions cultes de la Lara de 1996 » selon Raul Siqueira.

L’occasion pour le directeur du jeu, alors, de rappeler que « l’aspect acrobatique de Lara Croft est un élément clé du personnage » que l’on retrouvera au cœur de ce nouveau remake de Tomb Raider (1996). Au même titre, d’ailleurs, que ses célèbres doubles pistolets, que les fans auront le bonheur de retrouver pour la première fois depuis la sortie de Tomb Raider Underworld en 2008. « Un des éléments qu’il fallait absolument retranscrire fidèlement, c’est les pistolets », assure Siqueira. Car sans cela, « on perd un aspect très emblématique de Lara ».

Pour Flying Wild Hog, il s’agit même tout simplement de « l’arme qui représente le mieux le jeu », même s’il ne s’agira évidemment pas de la seule dont disposera l’héroïne dans son arsenal. Les fans de Tomb Raider pourront également y retrouver le fusil à pompe et les mitraillettes, déjà présentes dans le jeu de 1996 et son remake de 2007 ; aux côtés d’une nouvelle arme, le fusil d’assaut, qui remplacera visiblement les magnums dans Legacy of Atlantis. L’arc, présent dans tous les jeux depuis 2013, ne devrait en revanche pas faire son retour cette fois-ci.

Ennemis humains, mécaniques light-RPG, les nouveautés du remake

Mais il fallait bien cela pour affronter ce qui sera l’une des autres nouveautés de ce remake : l’apparition d’ennemis humains envoyés par Natla. À l’instar de la dernière trilogie, Legacy of Atlantis pourra ainsi compter sur la présence d’un système de couverture, tandis que les mercenaires confronteront Lara à différents types de dangers. « Les mercenaires équipés de fusils d'assaut immobilisent Lara, ceux équipés de fusils à pompe se rapprochent et les tireurs d'élite restent à distance à viser la tête », nous dit-on sur le site officiel de Tomb Raider.

De même, après avoir été touchée du doigt par les previews, la dimension light-RPG du remake se confirme désormais avec l'officialisation de la présence d’un arbre de compétences, qui s’accompagnera d’un système de récoltes de plantes et de ressources grâce auxquelles il sera ensuite possible de « préparer des plats offrant des bonus ». Un point qui est loin de faire l’unanimité auprès des fans de Tomb Raider, mais qui poursuit alors à sa manière la formule en vigueur depuis le reboot opéré en 2013.

Source : Flying Wild Hog