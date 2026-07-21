Le tournage de Tomb Raider Legacy of Atlantis est peut-être arrivé à son terme très récemment, mais en coulisses, les choses continuent de s’activer pour Flying Wild Hog et Crystal Dynamics. En effet, du boulot reste à faire en vue de la sortie du jeu le 12 février 2027, et les équipes n’entendent pas laisser les fans sans nouvelles jusque-là. Dans la continuité de ces dernières semaines, nous avons ainsi eu droit à une nouvelle vidéo making-of s’intéressant cette fois-ci aux talents d’acrobate de l’héroïne de Tomb Raider, qui sera ici de retour au top de sa forme.

Tomb Raider Legacy of Atlantis fera la part belle aux acrobaties

« Lara avait une vraie présence physique, des talents d’acrobate », se souvient Jason Epps, directeur du design chez Crystal Dynamics, en référence aux épisodes sortis avant le reboot de 2013. Car dans sa volonté de faire de l’aventurière une « madame tout le monde », le studio avait fait le choix de se débarrasser des cabrioles tape-à-l’œil de Lara, qui avaient pourtant contribué à faire son succès. Mais la bonne nouvelle, c’est que tout ceci sera enfin de retour dans Legacy of Atlantis, où il sera de nouveau possible « d’enchaîner les acrobaties juste pour le style ».

En effet, que ce soit dans sa manière de grimper, de sauter ou encore de plonger, l’héroïne renouera avec le « style athlétique et acrobatique » qu’on lui connaît, en témoigne sa capacité à grimper aux poteaux, faire le poirier ou encore pivoter autour de barres horizontales comme elle pouvait le faire entre Tomb Raider Legend et Underworld. « Il y a une multitude de détails extrêmement subtils qui font que cette façon de grimper n’appartient qu’à elle », promet d’ailleurs Michal Kuk, directeur créatif chez Flying Wild Hog.

Autant dire, donc, que l’on peut s’attendre à ce qu’un soin tout particulier soit accordé à ses animations, même si ce point reste encore à prouver. Car si l’on se fie aux différents extraits dévoilés à l’occasion du Summer Game Fest, mais aussi aux nombreux retours des journalistes ayant déjà pu tester le jeu, les animations restent pour l’heure l’un des points noirs de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Cela dit, avec plusieurs mois de report dans les pattes, nul doute que les équipes auront le temps de peaufiner cet aspect comme il se doit.

Lara Croft retrouvera enfin ce qui a fait son identité

Dans tous les cas, et cela fera assurément plaisir aux fans de la première heure, tout ce qui faisait autrefois « vraiment l’identité de Lara » sera ici de retour selon Grzegorz Grzywacz, concepteur technique principal sur Legacy of Atlantis. « L’une des caractéristiques de Lara, présente depuis le tout premier jeu, est qu’elle ne se contente pas de sauter ou de faire un pas de côté. Elle fait la roue. Elle réalise de nombreuses figures acrobatiques uniques qui en disent long sur son histoire et sur son identité », renchérit Paul Siqueira, directeur du jeu, à ce sujet.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi Alix Wilton Regan, l’actrice qui incarnera l’héroïne dans Legacy of Atlantis et Catalyst, a commencé à faire beaucoup de musculation, de course, de yoga et d’escalade pour se préparer au mieux pour la motion capture. Reste maintenant à voir comment tout cela se traduira manette en mains, en sachant que cette fois encore, aucune image inédite n’est malheureusement de la partie dans cette nouvelle vidéo. Mais peut-être Tomb Raider sera-t-il de la partie à l’occasion de la Gamescom ? Réponse le mois prochain.

Source : Flying Wild Hog