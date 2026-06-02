Plusieurs mois après son annonce aux Game Awards, Tomb Raider Legacy of Atlantis a profité du State of Play pour nous donner de ses nouvelles et dévoiler sa date de sortie.

Après des années d’absence, le retour de Lara Croft a enfin été officialisé à l’occasion des Game Awards 2025, où ce ne sont pas un, mais bien deux jeux qui ont été annoncés dans la foulée. Parmi eux notamment : Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui revisitera une nouvelle fois l’épisode fondateur de la série après Tomb Raider Anniversary en 2007. Et les nouvelles à son sujet étaient attendues de pied ferme par les fans, qui s’impatientaient d’en savoir plus depuis le mois de décembre. Ce qui, grâce à de nouvelles fuites survenues en amont du State of Play, est maintenant chose faite.

Edit du 02/06, 23h25 : Tomb Raider Legacy of Atlantis se montre officiellement

Comme attendu après les leaks, Tomb Raider Legacy of Atlantis nous a gratifiés d'un incroyable trailer à l'occasion du State of Play, où nous avons pu en découvrir de nouvelles séquences du jeu ainsi qu'un premier aperçu de personnages comme Larson ou encore Jacqueline Natla. Celui-ci s'est alors conclu sur la confirmation du report du jeu au 12 février 2027, la date du 10 février correspondant en réalité à l'accès anticipé de 48h de la version Deluxe.

Tomb Raider Legacy of Atlantis fuite en amont du State of Play

En effet, après avoir longtemps réorienté sa communication du côté de chez Xbox, l’héroïne emblématique de la PS1 semble aujourd’hui prête à revenir au bercail avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui a vu un certain nombre d’informations fuiter via le PlayStation Store. L’occasion pour nous de découvrir une ribambelle d’images supplémentaires sur cette nouvelle réinterprétation du jeu de 1996 qui, pour rappel, permettra de faire le lien entre la Lara de la trilogie reboot, et celle que les fans ont toujours connue jusqu’à Tomb Raider Underworld.

Et pour l’occasion, Flying Wild Hog n’a pas fait les choses à moitié. Du Palais de Midas en Grèce à la Vallée Perdue au Pérou, en passant par la Cité de Khamoon en Égypte, les lieux promettent de dépayser jusqu’aux fans de la première heure ; qui n’auront toutefois aucun mal à reconnaître les destinations emblématiques du premier opus. En sachant que, malheureusement pour le studio, le PlayStation Store n’est pas la seule source à l’origine d’une série de leaks concernant Tomb Raider Legacy of Atlantis en ce soir de State of Play.

Gameplay, éditions de lancement, de nouveaux détails révélés

Amazon s’en est aussi donné à cœur joie, en révélant par exemple certaines des mécaniques que l’on peut s’attendre à retrouver au sein de ce remake. « Manipulez des jets d’eau, réorientez des faisceaux lumineux, activez des plaques de pression et déchiffrez des symboles pour révéler des secrets cachés » peut-on notamment lire sur une image dédiée aux énigmes, tandis que Tomb Raider Legacy of Atlantis promet également des combats nécessitant de faire « appel à [n]os compétences acrobatiques pour asséner des attaques dévastatrices ».

Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque toujours grâce à Amazon, nous avons pu avoir la confirmation que deux éditions du jeu seront disponibles à son lancement, à savoir la version Standard et la version Deluxe. Cette dernière permettant aux joueurs de Tomb Raider Legacy of Atlantis de bénéficier de divers contenus bonus, tels que deux tenues inspirées de Tomb Raider (2013) et L’Ange des Ténèbres ; mais aussi un accès anticipé de 48h au titre et l’accès à un DLC post-lancement dont la nature n’est pas encore connue.

Le report du jeu semble se confirmer

De bien belles nouvelles, donc, malheureusement ternies par un détail en particulier venant jouer les troubles fêtes. Car après plusieurs semaines de rumeurs et d’incertitudes à ce sujet, l’information semble se confirmer : Tomb Raider Legacy of Atlantis ne sortira pas en 2026 comme prévu. À la place, le studio semble désormais nous donner rendez-vous pour le 10 février 2027, le temps d’offrir aux prochaines aventures de Lara tout le soin dont elles ont besoin pour se montrer à la hauteur du mythe original. Ce n’est que partie remise, dira-t-on.

Sources : PlayStation Store, Amazon