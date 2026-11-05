Très impliquée dans son rôle de Lara Croft, Alix Wilton Regan a impulsé un changement pour le personnage dans Tomb Raider Legacy of Atlantis qui ravira les fans français.

Tandis que des millions de joueurs comptent actuellement les jours jusqu’à la sortie de GTA 6, d’autres, de leur côté, comptent avec autant d’impatience les jours jusqu’à celle de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Il faut dire que cela fait plus de huit ans maintenant que Lara Croft n’a pas eu droit à une nouvelle aventure, et que les fans commençaient à s’impatienter à l’idée de pouvoir la retrouver. Mais d’ici moins de 100 jours maintenant, la nouvelle réinvention de l’épisode fondateur de la série verra officiellement le jour, avec une belle surprise pour les fans français.

Dans Tomb Raider Legacy of Atlantis, Lara parlera couramment français

Car si l’on ignore encore qui sera l’heureuse élue chargée d’interpréter la voix française de l’héroïne de Tomb Raider après Françoise Cadol, Alice David et Anna Sigalevitch, on sait néanmoins d’ores et déjà que même dans la version originale, Lara Croft parlera français. Et couramment, qui plus est. Un talent qu’elle doit à sa nouvelle interprète, Alix Wilton Regan, qui a personnellement suggéré aux scénaristes de Legacy of Atlantis d’exploiter ses compétences en la matière pour le personnage. Elle nous raconte :

« Il y avait des mots qu’on disait en français, et je me rappelle qu’après un moment, je leur ai dit : ‘Attendez, mais moi je parle couramment français, j’ai été au lycée français Charles de Gaulle à Londres. Lara, dans l’histoire de Tomb Raider, parle couramment cinq langues, et elle en connaît cinq autres assez bien pour des petites conversations’. Donc je leur ai dit : ‘Je n’en parle pas cinq, mais j’en parle deux, anglais et français. Et un petit peu d’espagnol. Donc utilisez ces trois-là au moins’. Et ils étaient tout à fait d’accord ». Alix Wilton Regan, lors d'une interview pour Gameblog

Alix Wilton Regan / © Amazon Game Studios

La France bien représentée dans ce nouvel opus

Voilà qui devrait ainsi permettre à Legacy of Atlantis d’offrir un sentiment d’immersion supplémentaire pour les joueurs optant pour la version originale, en particulier lors des scènes où Lara s’adressera à Pierre Dupont. Car derrière ce nom bien français se cache effectivement un antagoniste d’origine nantaise, qui offrira ainsi l’opportunité à Wilton Regan de régaler ses fans français avec des mots prononcés directement dans la langue de Molière. Ce qui, naturellement, est une chose dont elle est plutôt fière.

« Ils m’ont écoutée », nous a-t-elle confié à l’occasion du TR30 Derby en parlant des scénaristes de Legacy of Atlantis. « Et ce n’est pas toujours comme ça sur un jeu ou sur un film. Ils m’ont vraiment écoutée. […] C’était un grand plaisir ». Autant dire que nous avons maintenant plus que hâte de voir jusqu’à quel point sa maîtrise du français sera exploitée dans les futurs Tomb Raider. Car rappelons qu’après Legacy of Atlantis, un second jeu baptisé Catalyst arrivera en 2028, suivi potentiellement de nouveaux remakes pour Tomb Raider 2 et 3.

Qui incarnera la VF de Lara dans Legacy of Atlantis ?

Quant à savoir qui prêtera officiellement sa voix française à l’héroïne pour ces nouveaux opus à venir, pour l’heure, le mystère demeure complet. Bien que Jessica Monceau ait été amenée à doubler le premier trailer des Game Awards 2025, tout porte à croire qu’elle ne sera pas associée au doublage final, en tout cas si l’on se fie au changement d’actrice survenu dès le deuxième trailer de Legacy of Atlantis. Une actrice dont on ignore d’ailleurs toujours l’identité. De leur côté, les fans continuent quant à eux d’espérer que Françoise Cadol puisse enfin faire son grand retour.