Quelle est la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis ? Combien de temps faudra-t-il pour terminer l’histoire de ce remake du premier épisode ? Première réponse.

Le 12 février 2027, la célèbre aventurière fera son grand retour avec une relecture de ses premières expéditions dans Tomb Raider Legacy of Atlantis. Et les attentes sont grandes, puisque le remake n’entend pas uniquement dépoussiérer les graphismes. Crystal Dynamics modernisera ses mécaniques, notamment avec de nouveaux outils pour faciliter les déplacements et l’exploration. Mais ce remake s’accompagnera-t-il d’une histoire plus longue ? Les développeurs ont officiellement dévoilé la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis.

Quelle est la durée de vie Tomb Raider Legacy of Atlantis ?

C’est lors d’une interview accordée à MP1st que Jeff Adams, développeur chez Crystal Dynamics, a fait de nouvelles révélations concernant la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Interrogé sur la possibilité de retrouver une aventure aussi longue que l’épisode original, le développeur a annoncé un total compris entre 14 et 16 heures pour terminer l’histoire. « Je peux affirmer sans hésiter que la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis se situe entre 14 et 16 heures, selon votre style de jeu », explique-t-il.

A titre comparatif, celle du premier épisode oscillait entre 12 et 15 heures de jeu. « Ce que j’aime aussi dire à tout le monde quand on aborde ce sujet, c’est de ne pas se sentir pressé. Nous avons délibérément créé un univers conçu pour vous plonger dans l’histoire et éveiller votre curiosité afin que vous n’ayez pas à vous imposer de limite de temps. », a-t-il précisé.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Est-il plus court ou plus long que les autres jeux de la licence ?

Une estimation qui place donc la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis dans la continuité de l’épisode original, avec quelques heures supplémentaires à la clé. Attention cependant, ce chiffre concerne bien l’histoire et pas nécessairement les nombreux joueurs qui voudront découvrir tous les secrets et explorer chaque recoin du jeu. Aucune durée précise n’a encore été communiquée pour une partie terminée à 100%. Il conviendra surtout de juger le rythme de ces dizaines d’heures et la pertinence du contenu annexe plutôt que de s'arrêter à un chiffre. Mais puisque Internet l’exige aujourd’hui, voici un petit récapitulatif du temps nécessaire pour terminer d’autres jeux de la licence, ou ceux similaires comme Uncharted 4 ou Indiana Jones, afin de mettre un peu en perspective la durée de vie de Tomb Raider Legacy of Atlantis.

Tomb Raider Anniversary : 12 heures pour finir l'histoire, 21h pour tout terminer.

: 12 heures pour finir l'histoire, 21h pour tout terminer. Tomb Raider (2013) : un peu moins de 12 heures pour finir l'histoire, 21h pour tout terminer.

: un peu moins de 12 heures pour finir l'histoire, 21h pour tout terminer. Rise of the Tomb Raider : un peu plus de 13h pour terminer l'histoire, plus de 35h pour tout finir.

: un peu plus de 13h pour terminer l'histoire, plus de 35h pour tout finir. Shadow of the Tomb Raider : 13 heures pour compléter l'histoire, plus de 40h pour tout finir.

: 13 heures pour compléter l'histoire, plus de 40h pour tout finir. Indiana Jones et le Cercle Ancien : 16 heures pour terminer l'histoire, un peu moins de 40h pour tout voir.

: 16 heures pour terminer l'histoire, un peu moins de 40h pour tout voir. Uncharted 4: A Thief's End : 15 heures pour finir l'histoire, 30h pour tout terminer.

Source : MP1st