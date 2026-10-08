Vous en avez marre d’être pris par la main dans tous vos jeux ? Bonne nouvelle : avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, vous aurez l’opportunité de ne compter que sur vous-mêmes.

L’un des reproches les plus récurrents qui est fait aux jeux vidéo d’aujourd’hui, et Marvel’s Wolverine nous l’a encore récemment prouvé, c’est la façon dont ceux-ci tendent constamment à prendre les joueurs par la main. Que ce soit avec des indices visuels ou sonores, de plus en plus de jeux semblent redouter de perdre les joueurs en chemin, et intègrent ainsi diverses formes d’aides pour s’assurer que cela n’arrive pas. Mais comme ont pu le confirmer les créateurs de Tomb Raider Legacy of Atlantis, le nouvel opus des aventures de Lara Croft n’en fera pas partie.

Tomb Raider Legacy of Atlantis ne vous prendra pas par la main

À l’occasion d’une nouvelle interview pour EDGE Magazine, Jeff Adams, directeur de l’expérience chez Crystal Dynamics, a en effet confirmé que tout comme l’épisode de 1996, dont il sera la réinvention, Legacy of Atlantis sera au contraire du genre à pousser les joueurs à se débrouiller par eux-mêmes. « Nous célébrons ces moments pour dire : ‘Allez, on ne va pas vous tenir la main. On va vous laisser partir à la découverte des alentours, pour que vous trouviez peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas », a-t-il déclaré. « C’est ça l’idée : avoir cette envie de prendre des risques, sortir, explorer, partir de son côté, se perdre, puis retrouver son chemin ».

De cette manière, le nouvel opus de Tomb Raider devrait ainsi faire « du simple fait de parcourir le monde quelque chose de gratifiant », ce qui devrait faire plaisir à de nombreux joueurs. Et en particulier aux fans de la première heure de la franchise, qui a longtemps été réputée pour son côté tortueux, labyrinthique, et même parfois impardonnable. Mais Legacy of Atlantis restant un jeu moderne avant tout, ceux qui le souhaiteront pourront bien sûr bénéficier d’une série de coups de pouce à tout moment, à travers diverses options activables via les menus du jeu.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Le retour de la difficulté modulable de Shadow ?

Car à l’instar de Shadow of the Tomb Raider en 2018, il a déjà été confirmé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics que ce nouvel opus conservera la difficulté modulable de son prédécesseur, dont le système avait été salué par le public. Concrètement, cela signifie donc qu’au moins trois critères devraient être réglables indépendamment les uns des autres dans Legacy of Atlantis :

La difficulté des combats , pour ceux qui veulent accentuer le défi des affrontements ou, au contraire, le réduire

, pour ceux qui veulent accentuer le défi des affrontements ou, au contraire, le réduire Le niveau d'exploration , avec la présence ou non d’aides visuelles telles que des traces de peinture pour identifier plus facilement le chemin à suivre

, avec la présence ou non d’aides visuelles telles que des traces de peinture pour identifier plus facilement le chemin à suivre La difficulté des énigmes, avec la possibilité d’obtenir plus ou moins d’indices en fonction de l’expérience que vous recherchez

Ce faisant, comme reconfirmé par Adams avec cette interview, les joueurs qui le souhaitent pourront ainsi se configurer une expérience beaucoup plus proche du Tomb Raider d’origine, avec le minimum d’aide possible pour pouvoir retrouver le sentiment d’isolation qui a contribué au succès de ce dernier. Et on ne pourrait pas plus s’en réjouir.

Source : EDGE Magazine (via GamesRadar+)