Il aura fallu attendre huit longues années pour la revoir, mais c’est désormais officiel : Lara Croft est de retour. Après avoir multiplié les portages, les remasters et les collaborations avec d’autres franchises, l’héroïne de Crystal Dynamics reviendra dès 2026 dans Tomb Raider Legacy of Atlantis, qui réinterprétera une nouvelle fois sa toute première aventure sortie il y a déjà près de trente ans. Mais que les joueurs se rassurent : loin de la difficulté impitoyable du jeu original, cette nouvelle version aura cette fois-ci pour objectif de s’adresser au plus grand nombre.

Tomb Raider Legacy of Atlantis s’adaptera aux joueurs modernes

En effet, Tomb Raider 1-3 Remastered nous l’a récemment rappelé, les premiers opus développés par Core Design n’étaient jamais les derniers lorsqu’il s’agissait d’opposer les joueurs à une certaine difficulté. Que ce soit à travers l’exploration de ses niveaux labyrinthiques, ses énigmes bien retorses ou encore ses innombrables pièges mortels, le premier Tomb Raider n’hésitait jamais à pousser le public dans ses retranchements, quitte à le forcer à recommencer de longues minutes de jeu en cas d’erreur ayant horriblement coûté la vie à notre chère Lara Croft.

Avec Legacy of Atlantis, toutefois, les choses seront différentes. Le temps a passé, les joueurs ont évolué, et en dépit d’un goût indéniable de ces derniers pour les Souls, il semble évident que la difficulté n’est plus forcément ce que recherche le public de Tomb Raider. C’est pourquoi à l’occasion d’une récente conférence de presse organisée par Crystal Dynamics, Will Kerslake, directeur du jeu, a tenu à mettre les choses au clair. « Une partie du processus du réinvention du jeu consiste à l’adapter aux goûts des joueurs modernes », a-t-il notamment confié.

Pour GamesRadar+, qui a pu assister à la présentation, cela semble donc confirmer qu’il ne faut sans doute pas s’attendre à retrouver les pièges inattendus pouvant provoquer une mort instantanée, généralement source d’une intense frustration pour les joueurs. Ou en tout cas, pas de la manière dont ils étaient présents en 1996. Pourtant, Kerslake a tout de même insisté là-dessus : cela ne veut pas dire non plus qu’aucune difficulté sera présente. « Les énigmes dans les combats, la traversée et les actions mortelles périlleuses sont au cœur de l’expérience Tomb Raider » assure-t-il.

© Crystal Dynamics / Flying Wild Hog

Les fans de la série ne seront pas oubliés

Dans l’immédiat, on peut donc probablement s’attendre à quelque chose de relativement similaire à ce qui a pu être fait dans un jeu comme Shadow of the Tomb Raider, qui ne manquait pas de pièges mortels, en particulier dans ses DLC. « Vous verrez de grosses boules roulantes et, vous savez, toutes les choses que vous attendez d’un Tomb Raider seront là, en abondance » conclut d'ailleurs Kerslake à ce sujet. De quoi faire le bonheur des fans de la licence, assurément, qui pourront se plonger dans Legacy of Atlantis dès 2026.

Source : GamesRadar+