C’est qu’il s’en passe des choses, en ce moment, autour de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Depuis son apparition très remarquée lors du Summer Game Fest 2026, où certains journalistes présents sur place ont notamment pu tester le jeu en avant-première, le remake des aventures emblématiques de Lara Croft ne manque pas de faire parler de lui. Pour les fans, une grande question demeure toutefois en suspens : aura-t-on droit, nous aussi, à une démo du jeu avant sa sortie ? À en croire l’actrice Alix Wilton Regan, cela semble bien parti pour.

Une démo publique en approche pour Tomb Raider Legacy of Atlantis ?

La nouvelle remplaçante de Camilla Luddington, que l’on retrouvera au cœur de Legacy of Atlantis et Tomb Raider Catalyst à partir de l’année prochaine, n’a en effet pas manqué de mettre les fans en ébullition avec une récente déclaration réalisée sur Instagram. Et pour cause, en réponse au commentaire d’un internaute réclamant une « démo publique » pour le jeu sous l’un de ses posts, l’actrice a tout simplement répondu : « Nous y travaillons ». Ce qui, à un petit mois de la Gamescom 2026, a forcément de quoi nourrir de nombreux espoirs.

Car alors même que nous approchons de l'ouverture du salon allemand, qui verra de nombreux jeux être mis en avant par leurs créateurs comme The Witcher 3: Songs of the Past ou Tides of Annihilation par exemple, les visiteurs seraient assurément nombreux à vouloir poser les mains sur le remake de Tomb Raider ; tout comme cela avait pu être le cas en août 2018, peu de temps avant la sortie de Shadow of the Tomb Raider. Évidemment, précisons toutefois que rien n'est encore fait, même si on ne peut alors que croiser les doigts en ce sens.

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Une démo hors Gamescom 2026 est-elle possible ?

Quant au fait de savoir si une démo de Legacy of Atlantis pourrait être mise à disposition de l’ensemble des joueurs sur toutes les plateformes avant sa sortie le 12 février 2027, pour l'heure, c’est la grande inconnue. Car même si certains éditeurs tendent de plus en plus à renouer avec cette pratique, à l’instar de Capcom par exemple, c’est une chose que nous n’avons pas vue pour un Tomb Raider depuis la sortie de Tomb Raider Underworld en 2008. Autant dire, donc, qu’il serait plus sage de ne pas trop compter dessus pour éviter toute déception.

Source : Alix Wilton Regan