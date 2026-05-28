Depuis son annonce aux Game Awards 2025, Tomb Raider Legacy of Atlantis a fait preuve d’une grande discrétion. Tellement grande que les joueurs redoutent désormais qu’un potentiel report ne soit à prévoir pour le jeu, comme semblent l’indiquer certaines rumeurs depuis quelques semaines. Mais alors que les fans de Lara Croft retiennent leur souffle en attendant, on l’espère, des nouvelles de ce futur remake à l’occasion du Summer Game Fest, l’un des développeurs du jeu semble déjà nous promettre de bien belles choses concernant les combats de boss.

Un développeur de Tomb Raider Legacy of Atlantis s’exprime sur sa vision des combats de boss

Comme révélé par nos confrères de chez GamesRadar+, Marcin Matuszczyk, concepteur des combats de boss sur Tomb Raider Legacy of Atlantis, a en effet pris la parole lors de la conférence polonaise Digital Dragons afin de nous en dire plus sur sa vision des choses. Une vision qui, sans surprise, repose alors beaucoup sur le facteur de lisibilité. « Il faut clairement signaler les attaques à l’aide de repères visuels et sonores. Les transmettre par des signaux gestuels. Veiller à ce que les échecs soient dus aux erreurs du joueur, et non à une confusion », explique-t-il.

En sachant que pour le développeur de Tomb Raider, lisibilité rime également avec immersion. Ce qui explique pourquoi il est important que ces signaux soient intégrés de façon naturelle à l’expérience, au lieu de ne dépendre que de l’interface utilisateur. À ce titre, il n’hésite d’ailleurs pas à citer Elden Ring comme l’un des meilleurs exemples en la matière, et en particulier le combat contre Malenia. « On peut simplement [utiliser] la traînée laissée par l’épée, qui aide à indiquer la distance à laquelle le joueur doit reculer pour esquiver l’attaque ».

Matuszczyk compte également mettre à profit l’expérience qu’il a acquise chez Guerrilla Games, où il a contribué à concevoir le colossal combat contre l’Horus dans l’extension Burning Shores d’Horizon Forbidden West. « Dans Horizon, nous avons annoncé l’arrivée de tentacules surgissant du sol en modifiant le son au sol, la particule sonore », se souvient le concepteur de Legacy of Atlantis. « De cette façon, cela semble ancré dans la réalité et s’intègre bien dans l’univers du jeu. Je cherche toujours à éviter d’utiliser les éléments de l’interface utilisateur dans ce genre de situation ».

© Flying Wild Hog / Embracer

Le meilleur serait-il à venir pour ce nouveau remake ?

Voilà qui semble d’ores et déjà très prometteur sur ce qui nous attend dans Tomb Raider Legacy of Atlantis qui, comme nous le savons déjà, ne devrait pas manquer de combats de boss impressionnants. Après tout, rappelons que le premier opus de la franchise reste aujourd’hui mythique pour l’affrontement qu’il met en scène entre Lara et un immense T-Rex. Un affrontement qui, tout en restant on ne peut plus basique dans ses mécaniques dans la version de 1996, a néanmoins durablement marqué tout une génération de joueurs.

Après Tomb Raider Anniversary, qui avait déjà légèrement approfondi le système de combat en intégrant un bullet time particulièrement utile lors des rencontres avec les boss, Legacy of Atlantis pourrait ainsi pousser les curseurs encore plus loin avec des mécaniques plus profondes et immersives, inspirées de titres comme Elden Ring et Horizon Forbidden West. Ce qui, à première vue, pourrait également permettre à Flying Wild Hog de mieux distinguer encore chacun des combats de boss de ce nouveau remake de Tomb Raider avec des mécaniques dédiées.

Car si la rencontre avec le T-Rex reste l’un des moments forts de l’aventure, c’est loin d’être le seul ennemi majeur que rencontre Lara au cours de son périple. Créatures atlantes et chasseurs de trésors rivaux sont par exemple également de la partie, ce qui pourrait permettre à Matuszczyk de repousser les limites de ce que Tomb Raider peut offrir en termes de combats de boss. Car il faut tout de même l’avouer, ce n’est pas forcément le point sur lequel a brillé la franchise jusqu’à présent. Mais cela pourrait bien être amené à changer avec Legacy of Atlantis.

Source : GamesRadar+