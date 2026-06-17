Tomb Raider Legacy of Atlantis confirme bien qu'il aura cette fonctionnalité très appréciée qui mettra forcément tout le monde d'accord. Impossible de ne pas trouver ce que l'on cherche dans un cas comme ça.

Tomb Raider Legacy of Atlantis va unifier toutes les versions de Lara. C'est une information que l'on sait depuis un moment et qui a n'a eu de cesse d'être répétée dernièrement, alors que le jeu se dévoile de plus en plus. Mais cette unification des différentes versions de l'aventurière ne s'arrêtera pas à des éléments narratifs. L'avenir de la série s'inspirera aussi de tout ce qui a été fait par le passé, bien au-delà de l'écriture du personnage, notamment en ce qui concerne une fonctionnalité très appréciée.

Tomb Raider Legacy of Atlantis va directement s'inspirer de la trilogie Survivor

Si Lara Croft n'hésite pas à foncer tête baissée dans le danger, ce n'est pas le cas des joueurs qui sont tous très différents. Depuis toujours, et d'autant plus ces derniers temps, la difficulté est au centre de nombreux débats. Certains pensent que tous les jeux devraient être accessibles, d'autres estiment que c'est aux développeurs que revient ce choix, celui de proposer leur propre vision, quitte à ce que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais pour ce qui est des jeux grand public, c'est devenu une norme que d'avoir une multitude d'options pour personnaliser sa difficulté. En ce sens, Tomb Raider Legacy of Atlantis va grandement s'inspirer de ce qui a été fait sur la trilogie Survivor.

Une difficulté à la carte pour plaire à tout le monde

Cela a aussi été dit à plusieurs reprises, mais Tomb Raider Legacy of Atlantis va avoir le droit à une difficulté à la carte. Comme dans les derniers jeux depuis le reboot de 2013, il sera possible de régler soi-même plusieurs paramètres pour ajuster l'expérience de jeu.

Au micro de GamesRadar, Raul Siqueira affirme avoir tiré des leçons de la trilogie Survivor sur l'importance de permettre aux joueurs d'ajuster la difficulté en fonction de leur préférence. « Nous avons constaté que, comme Tomb Raider mélange de nombreux éléments, certains joueurs adorent les énigmes et les recherchent très difficiles, tandis que d'autres, moins à l'aise avec les combats, préfèrent des affrontements faciles.» a-t-il expliqué. Comme dans Shadows of the Tomb Raider, les joueurs pourront donc modifier la difficulté des combats, d'aides à l'exploration ou encore celle des énigmes à leur guise. Un excellent moyen de mettre tout le monde d'accord.

Tomb Raider Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le jeu n'est pas qu'un remake, c'est une réinvention complète des premières aventures de Lara Croft qui servira de chaînon manquant entre la trilogie Survivor et le prochain Tomb Raider Catalyst.