En marge des annonces du State of Play d’hier, Tomb Raider Legacy of Atlantis a officialisé une excellente nouvelle pour les millions de possesseurs de la Nintendo Switch 2.

Depuis son annonce aux Game Awards 2025, Tomb Raider Legacy of Atlantis était resté particulièrement discret. Comme on pouvait s’y attendre, Flying Wild Hog a toutefois profité de cette période de Summer Game Fest pour remettre un bon coup de projecteur sur le titre, qui a eu droit hier à une pluie d’annonces à l’occasion du State of Play de PlayStation. Parmi elles notamment : la confirmation qu’en plus de voir le jour sur PS5, Xbox Series et PC, Legacy of Atlantis aura droit à une sortie sur Nintendo Switch 2.

Tomb Raider Legacy of Atlantis s’annonce sur Nintendo Switch 2

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque les possesseurs de la console de Nintendo auront d’ailleurs la chance de pouvoir en profiter en même temps que tout le monde, c’est-à-dire dès le 12 février 2027. Car oui, malheureusement pour les fans de Tomb Raider, la sortie de ce nouveau remake a finalement été reportée de plusieurs mois, ce qui devrait laisser suffisamment de temps au studio pour peaufiner sa copie comme il se doit. Y compris pour la version Nintendo Switch 2, qui entend proposer le moins de concessions possible.

« Les joueurs pourront profiter de la même ambiance cinématographique et d’un gameplay fluide, entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2, chez eux, en déplacement et partout où l’aventure les mènera » promet Flying Wild Hog à ce sujet. Autant dire que l’on a déjà hâte de découvrir les premières images de cette version, donc, qui permettra potentiellement à des millions de joueurs supplémentaires de découvrir cette seconde réinterprétation du Tomb Raider de 1996. En sachant que ce dernier est lui aussi disponible sur la console via son remaster.

Il ne reste maintenant plus qu’à prendre son mal en patience jusqu’à la sortie de Legacy of Atlantis, qui a assurément brillé avec son nouveau trailer au State of Play d’hier. Car outre le fait de nous dévoiler de nouvelles images de Lara Croft en action, celui-ci nous a aussi permis d’avoir un premier aperçu de certains des personnages clés du jeu, à savoir Larson et Jacqueline Natla. Ce fut également l’occasion d’en découvrir davantage sur les environnements, les énigmes et le bestiaire, qui promettent plus que jamais un vrai retour aux sources pour Tomb Raider.

Source : Flying Wild Hog