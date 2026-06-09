L'IA est partout et si certains ne voient pas vraiment de problème et l'utilisent même ne serait-ce qu'à des fins personnelles pour s'amuser dans son coin, d'autres sont catégoriquement contre. Deux écoles qui se confrontent et n'ont pas fini de le faire tant cette technologie prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Tomb Raider Legacy of Atlantis en a fait les frais après avoir joué la carte de la transparence en affirmant avoir eu recours à l'IA en cours de développement. L'un des responsables du studio a pris la parole sur ce sujet pour répondre aux inquiétudes, mais ce n'était visiblement pas suffisant d'autant que les joueurs enquêtent et auraient mis le doigt sur quelque chose d'autre.

Tomb Raider Legacy of Atlantis est emmêlé dans une polémique liée à l'IA

Jeff Adams a été très clair dans les colonnes de Gamesindustry, l'IA a été utilisée dans Tomb Raider Legacy of Atlantis pour créer des placeholders qui ont ensuite été recréés par les artistes du studio. Autrement, l'intelligence artificielle a aidé à matérialiser des idées rapidement afin que les développeurs puissent se projeter plus facilement, pour ensuite valider ou non une production humaine par la suite. Cette méthode est un gain de temps et de ressources considérable et beaucoup de développeurs y ont désormais recours. Néanmoins, l'IA a beau faire du forcing, elle n'est pas ancrée dans les mœurs. Beaucoup de joueurs ont fait part de leur inquiétude, d'autres de leur colère, et désormais tout le monde est en chasse pour trouver des erreurs dans Tomb Raider Legacy of Atlantis, et ils en ont trouvé.

Les fans enquêtent et trouvent

Sur X, une fans a remarqué qu'il subsistait encore des problèmes sur l'une des illustrations de Lara massivement partagées pour présenter le steelbook de Tomb Raider Legacy of Atlantis. Si l'on y regarde de près, il est en effet possible de voir un décalage sur les sangles du sac à dos, une erreur ou un problème de perspectives que l'on retrouve souvent dans les montages par IA justement. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur humaine, d'un problème d'angle ou réellement une conception par IA, mais c'est en tout cas suffisant pour que le studio soit pointé du doigt pour son manque de rigueur. Pour le moment, personne chez Crystal Dynamics ni Flying Wild Hog n'a répondu concernant cette nouvelle découverte.