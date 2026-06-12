Tomb Raider Legacy of Atlantis s'est largement dévoilé hier entre la publication de quelques previews de journalistes ayant pu approcher le jeu au Summer Game Fest, et des informations données ici et là, notamment par PlayStation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu est extrêmement prometteur et qu'il semble tenir toutes les promesses faites depuis le début.

Tomb Raider Legacy of Atlantis est bien une suite de la trilogie Survivor, mais pas seulement

On le sait, Tomb Raider est au-devant d'une nouvelle ère. Désormais sous l'aile d'Amazon et Embracer, la licence est désormais au centre de toute l'attention, là où, disons-le, Square Enix n'a jamais vraiment su s'en occuper. Il est encore trop tôt pour savoir si ce changement de mains lui sera bénéfique, mais ce qui est sûr, c'est que les promesses faites semblent en partie tenues. On nous avait promis une Lara qui fusionnerait toutes les Lara, une chronologie unifiée, et c'est ce qui semble se passer. Avant Tomb Raider Catalyst, qui explorera la suite de la carrière de l'aventurière, c'est une fois de plus son passé que l'on ira déterrer avec Tomb Raider Legacy of Atlantis.

Si le jeu est une suite de la trilogie Survivor, lancée par le reboot de 2013, c'est aussi une préquelle à Tomb Raider Catalyst. L'idée ici est, semble-t-il, de permettre aux curieux de découvrir la nouvelle direction que va prendre la licence, aux fans de redécouvrir les premières aventures de l'aventurière entièrement réinterprétée, et au studio de réécrire la légende pour repartir sur de nouvelles bases, tout en unifiant toutes les chronologies comme ça a été promis. Un sacré chantier.

© Flying Wild Hog / Amazon Game Studios

La Lara de toutes les Lara

La Lara de Legacy of Atlantis est donc la même que Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Elle est toutefois un peu plus âgée, expérimentée et sûre d'elle ici, comme elle l'était dans les premiers jeux lancés en 1996. On ne sait pas encore quels événements seront conservés par la suite. Qu'en est-il de Tomb Raider 2, 3 et 4 ? Ou encore de Legend et Underworld, qui font quant à eux partie d'une trilogie avec Tomb Raider Anniversary ?

Si l'on sait que tous sont censés être rattachés à la nouvelle chronologie et que TR Catalyst se déroule après tous les précédents jeux, Il reste encore pas mal de zones d'ombre et beaucoup de choses narratives à revoir. Il est encore trop tôt pour savoir jusqu'où ira la réécriture de notre héroïne, mais une chose est sûre : la Lara de Tomb Raider, Legacy of Atlantis, est une fusion de tous les épisodes, la Lara que tous les fans attendaient.

Des fonctionnalités héritées, et des nouveautés attendues

La britannique est notamment équipée des piolets, hérités de la trilogie de 2013, et il y aura visiblement aussi des éléments de light RPG et la possibilité de fabriquer des objets, reste à savoir si ce sera aussi poussé que dans les derniers jeux de la licence, ou quelque chose de plus léger et moins invasif. L'aventurière aura également un grappin, aperçu quant à lui la première fois dans Legend en 2006. Lara aura aussi accès a plusieurs nouveautés, notamment un scanner qu'elle pourra utiliser pour analyser son environnement, faire des recherches et récolter des indices. Un moyen bien plus immersif de remplacer le fameux « instinct » qui lui permettait de mettre tout en surbrillance dans la trilogie Survivor. Il sera par ailleurs possible de modifier différents aspects de la difficulté à l'instar de ce que l'on pouvait faire dans les derniers jeux de la franchise.

Lara sera également bien plus athlétique que par le passé et peut même profiter de nouvelles capacités inédites, mais inspirées une fois de plus de la trilogie Legend, comme la Concentration. Cette mécanique lui permet d'effectuer une cabriole rapide en ralentissant le temps, afin qu'elle puisse réagir rapidement en vidant ses chargeurs sur ses ennemis plus facilement par exemple. Ce qui n'est pas sans rappeler les coups critiques qu'elle pouvait infliger dans Anniversary ou encore Underworld.

Le premier Tomb Raider a entièrement été réinterprété

Tomb Raider Legacy of Atlantis n'est pas un simple remake, c'est une réinterprétation totale, une réécriture complète, un nouveau jeu. L'objectif est clair : rendre hommage à la première aventure de Lara, mais aussi la revoir entièrement. Ce que l'on a pu voir dans les différentes présentations du jeu se confirme si l'on en croit les premiers retours. Le jeu est méconnaissable et à la fois familier. C'est une revisite complète, qui reprend les codes du premier Tomb Raider, l'ADN de tous les jeux suivants, y incruste des nouveautés et nous promet une nouvelle aventure. IGN nous informe que le jeu est toujours aussi linéaire dans sa manière d'amener les événements, mais offre la possibilité de sortir des sentiers battus. Une exploration visiblement récompensée par la découverte de secrets, de trésors, mais aussi de ressources collectées, et visiblement nombreuses. Il y aura donc un vrai intérêt à explorer.

La mise en scène est également très différente des jeux précédents, plus cinématographique, notamment la rencontre avec le T-Rex, complètement revue ici aussi. Certains font un parallèle avec le travail de Naughty Dog sur Uncharted, tout en restant quelque peu sur la défensive en soulignant qu'il reste encore beaucoup à voir. Et nous aussi, on a hâte d'en découvrir davantage. Le jeu devrait assurément profiter des événements de l'année comme la Gamescom ou encore les Game Awards pour se montrer avant sa sortie. Tomb Raider Legacy of Atlantis est attendu pour le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series et PC