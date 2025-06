À l’instar d’un certain Hollow Knight Silksong, l’annonce du prochain Tomb Raider commence à devenir un véritable running gag au sein de la communauté. En effet, à chaque nouvelle conférence, les fans de la franchise n’espèrent qu’une seule chose : que le successeur de Shadow of the Tomb Raider, officialisé en 2022, se montre enfin réellement. Mais c’est une nouvelle fois bredouilles que nous sommes ressortis de la Summer Game Fest. Depuis, les prochaines aventures de Lara Croft ont néanmoins fait l’objet d’une importante série de leaks.

De nouvelles fuites pour le prochain Tomb Raider

Alors bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, on vous invite évidemment à la plus grande prudence. Ces informations, postées sur un thread Reddit qui a aujourd’hui disparu, n’ont absolument rien d’officiel. Néanmoins, si elles s’avèrent, elles pourraient alors permettre d’avoir une idée un peu plus précise de ce qui nous attend pour ce futur Tomb Raider qui, d’après la source en question, aurait pour nom de code « Black Diamond ». Le nom officiel de ce douzième opus, lui, ne serait pas encore connu.

Actuellement prévu pour une sortie en mai 2026 – une date qui serait évidemment susceptible d'être changée à cause d’un certain GTA 6 –, ce nouveau Tomb Raider devrait normalement être présenté aux alentours de la fin d’année, probablement à l’occasion des Game Awards 2025. Il aurait ensuite droit à une présentation plus étendue dans les mois qui suivent avec, notamment, une grosse mise en lumière lors d’un événement organisé en compagnie des fans aux alentours du 14 février 2026. Une date importante dans l’histoire de Lara Croft.

Point intéressant, la vague de leaks survenue en 2022, aujourd’hui identifiée sous le nom « Society of Raiders » en raison de la nature du script, serait en réalité totalement fausse. Il serait en effet question d’une expérimentation de la part de Crystal Dynamics pour prendre la température auprès des fans vis-à-vis d’un autre projet. Un projet qui risque sans doute de ne jamais voir le jour vu l’accueil glacial qui a été réservé à ces fuites. Autant dire que cela n’est pas sans rappeler le cas Tomb Raider Ascension, qui a ensuite mené au reboot de 2013.

Un reboot rebooté ?

Pour finir, quant aux raisons qui pourraient expliquer pourquoi ce nouveau Tomb Raider met autant de temps à se montrer, il apparaît alors que cela serait dû à une refonte majeure de l’ensemble du projet, survenue au cours de l’été 2023. Les raisons et la nature de ces changements, cependant, n’ont pas été données. Cela étant, encore une fois, n’oubliez pas que toutes ces informations restent de l’ordre de la rumeur. À l’heure actuelle, rien de tout cela n’a été confirmé ni même évoqué d’aucune façon par Crystal Dynamics.

On espère cependant que le silence qui entoure les prochaines aventures de Lara Croft touchera prochainement à sa fin. Car si l’on enlève la sortie des remasters de Tomb Raider 1-3 et Tomb Raider 4-6, nous avons actuellement affaire au plus grand hiatus de l’histoire de la franchise depuis sa création. Et forcément, les fans commencent à s’impatienter. Il se murmure toutefois que les choses devraient se décanter après la diffusion de la saison 2 de la série Netflix, La Légende de Lara Croft, qui serait prévue pour octobre 2025… À confirmer, donc.

